Про результати атаки 24 Каналу розповіли джерела в ГУР.

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Результати атаки

Атака відбулася в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня. ГУР МОУ провело атаку на 3 військові аеродроми Росії:

в місті Енгельс Саратовської області,

аеродром "Дягілєво" в Рязанській області,

аеродром "Оленья" в Мурманській області.

Очевидці повідомили, що перші вибухи на території аеродрому "Дягілєво" пролунали близько шостої ранку за місцевим часом.

Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також вони публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та фото, на яких видко стовп чорного диму, який здіймається над військовим обʼєктом.

На цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Зокрема тут базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, а ще авіаційний ремонтний завод.

Вибухи на аеродромі Енгельса, де розміщена стратегічна авіація ворога, пролунали близько восьмої ранку. Російські сили ППО намагалися збити БпЛА, але марно – за тим пролунали характерні вибухи "прильотів".

Наслідки атаки в Дягілєво: фото із соцмереж

Реакція росіян на вибухи: скриншоти

На "Оленья" пошкоджено надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3

Джерела в розвідці повідомили, що внаслідок влучання дрона-камікадзе по аеродрому "Оленья", попередньо, пошкоджений дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3.

Зверніть увагу. Аеродром "Оленья" розташований від українського кордону на відстані близько 1800 кілометрів.

Крім цього, дрони ГУР уразили нафтопереробний завод в Рязані.

Тим часом міноборони Росії заявило, що загалом над територією Росії було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.

Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються,

– зазначило джерело в ГУР.

Зазначимо, що цієї ночі росіяни дійсно бідкалися на атаку дронів в кількох регіонах. Однак про будь-які влучання мовчали. Зокрема губернатор Саратовської області заявляв, що в Енгельсі руйнувань нібито немає.