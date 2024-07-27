Про результати атаки 24 Каналу розповіли джерела в ГУР.
Дивіться також Дронова атака на "Дягілєво": показуємо на карті, де розташований рязанський аеродром
Результати атаки
Атака відбулася в ніч на 27 липня та вранці цього ж дня. ГУР МОУ провело атаку на 3 військові аеродроми Росії:
- в місті Енгельс Саратовської області,
- аеродром "Дягілєво" в Рязанській області,
- аеродром "Оленья" в Мурманській області.
Очевидці повідомили, що перші вибухи на території аеродрому "Дягілєво" пролунали близько шостої ранку за місцевим часом.
Місцеві жителі писали в соцмережах, що чули звуки принаймні трьох вибухів. Також вони публікують відео прольоту дронів у напрямку аеродрому та фото, на яких видко стовп чорного диму, який здіймається над військовим обʼєктом.
На цьому аеродромі дислокується 43 центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Зокрема тут базуються літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Іл-78, а ще авіаційний ремонтний завод.
Вибухи на аеродромі Енгельса, де розміщена стратегічна авіація ворога, пролунали близько восьмої ранку. Російські сили ППО намагалися збити БпЛА, але марно – за тим пролунали характерні вибухи "прильотів".
Наслідки атаки в Дягілєво: фото із соцмереж
Реакція росіян на вибухи: скриншоти
На "Оленья" пошкоджено надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3
Джерела в розвідці повідомили, що внаслідок влучання дрона-камікадзе по аеродрому "Оленья", попередньо, пошкоджений дальній надзвуковий бомбардувальник-ракетоносець ТУ-22М3.
Крім цього, дрони ГУР уразили нафтопереробний завод в Рязані.
Тим часом міноборони Росії заявило, що загалом над територією Росії було збито щонайменше 12 дронів-камікадзе: в Курській, Бєлгородській, Ростовській, Брянський та в Липецькій областях.
Результати влучань БПЛА по інших ворожих військових обʼєктах наразі уточнюються,
– зазначило джерело в ГУР.
Зазначимо, що цієї ночі росіяни дійсно бідкалися на атаку дронів в кількох регіонах. Однак про будь-які влучання мовчали. Зокрема губернатор Саратовської області заявляв, що в Енгельсі руйнувань нібито немає.