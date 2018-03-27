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Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?

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Будет ли поставлять Катар газ в Украину
Будет ли поставлять Катар газ в Украину / 24 Канал

Из поездки в Катар президент Украины Петр Порошенко привез новость о возможных поставках из этого государства сжиженного газа. Договоренность была достигнута на "важнейших переговорах по диверсификации источников газоснабжения" – так об этом писал президентский портал.

Там же отмечалось и о том, что Банковая видит два пути получения катарского газа – "через терминал в Польше, а также турецким маршрутом через Босфор". Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время. Однако действительно ли все почти решено и газ из Катара – на полпути к Украине? Или это обещание из серии "завершить войну в течение двух недель"? К сожалению, последнее ближе к истине. В целом ситуация с катарским газом является следующей.

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Идея не нова

О диверсификации источников поставок газа в Украину говорили еще при Януковиче. Тогда же – а именно летом 2010-го – с подачи экс-президента было принято решение о запуске "Национального проекта LNG-терминал". Речь шла о построении терминала по регазификации сжиженного топлива,которое – как ожидалось – будет поступать из стран Северной и Западной Африки (Алжира, Египта, Нигерии), из Персидского залива (Катар), а также из Каспийского региона (Азербайджана и Туркменистана). При этом на момент запуска проекта основные надежды возлагали именно на каспийский газ.


20 марта Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамада Аль Тани, который заинтересован в поставках в Украину катарского сжиженного газа

Терминал должны были заполнить пятью миллиардами кубов каспийского газа – по крайней мере, именно об этом делегация украинского Минэнерго в апреле 2011-го года договаривалась с азербайджанскими коллегами. Польза от такой операции была очевидной: Азербайджан, в свою очередь, и сам включается в диверсификацию (если иметь в виду маршруты поставки топлива), Украина преодолевает гнетущую зависимость от "Газпрома", страны Центральной Европы получают каспийский газ через украинский терминал.

Впрочем, вариант с катарским газом не отвергали также. В 2012-м тогдашний премьер Николай Азаров говорил следующее:

Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, а также способы доставки газа. Цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены российского газа ... На сегодня Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа, который начал использование новых технологий его производства, для Украины очень интересно с учетом планов по строительству LNG-терминала . А политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере,
– заявлял он.

Однако перед тем, как праздновать "конкретные результаты", стоило достроить терминал. Предполагалось, что первый газ пройдет по нему уже осенью 2013-го, однако к тому времени у страны были несколько другие "заботы", а у ее власти – которая срочно паковала чемоданы, чтобы бежать в направлении Ростова, – и подавно. В 2014 году новый премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина возвращается к идее с LNG-терминалом, но сегодня она так же далека от воплощения, как и в 2013-2014 гг. Впрочем, как заявил Петр Порошенко, Украина планирует воспользоваться польским терминалом или поставлять газ "по турецкому маршруту через Босфор". Рассмотрим эти две концепции.

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Турция vs Польша

Как отмечает гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, вариант с Босфором – заранее проигрышный, потому что здесь мы сталкиваемся с нежеланием Турции сотрудничать в этой области. "Танкеры с нефтью (местная власть) пропускает, а метановозы – нет. Несмотря на неоднократные усилия Украины (ездили правительственные делегации, договаривались, пытались влиять, было несколько заседаний украинского-турецкой группы по этой проблеме), турецкие власти так и не дали разрешения на прохождения метановозов через Босфор. Вопрос, насколько мне известно, до сих пор не урегулирован. означает ли это, что решить его невозможно? Считаю, что не значит. Еще в то время, когда наша компания занималась проектом LNG-терминала, к нам обращалась юридическая компания из США, которая предлагал свои услуги по лоббированию вопроса перед турецким правительством. Но тогда вопрос заглохло", – говорит Униговский.


Об альтернативном пути поступления сжиженного газа – через турецкий Босфор – придется забыть, потому что власти Турции не дают разрешения на прохождение по ее территориальным водам метановозов

Итак, Турцию с ее запретами пока откладываем в сторону. А как насчет Польши? Эксперт по энергетическому рынку Валентин Землянский считает, что и это – довольно утопическое намерение, если только Украина не хочет существенно переплачивать за газ.

Поставки катарского газа в Украину вполне реальні, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене – это будет примерно на 100 долларов дороже европейской цены, и примерно на 150 долларов дороже газпромовской (...). Мы будем помогать братьям полякам, потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи. Или поляки протягивают нам руку помощи, но очень дорогую,
– убежден эксперт.

С Землянским солидарен и Леонид Униговский, который подчеркивает, что ключевым является вопрос цены. "По нынешнему соглашению, которое заключено между Катаром и Польшей, газ на польский рынок, насколько мне известно, может поставляться по цене около 370 долл. За 1 тыс. куб. м. Учитывая то, что рыночная цена газа в Украине составляет 220 -230 долл. за 1 тыс. куб. м, это очень дорого. В то же время, о какой цене мог договориться президент Петр Порошенко, мне не известно. Мог Катар предложить Украине какую льготную цену? Мог. Не исключено, что речь могла идти о бартере – поставка сжиженного газа в обмен на продовольствие или любые товары (Украина уже много лет экспортирует в Катар зерно, муку, мясо). К тому же, как известно, катарские компании вовсю интересуются возможностями получения в собственность украинских сельхозземель".


Польский LNG-терминал в Свиноуйсьце. Оттуда в Украину может поступать катарский газ, но по цене, которая является для нас невыгодной, говорят эксперты

"Безусловно, газ из Катара стоит дороже, чем если бы была возможность покупать его у "Газпрома". Но он может быть хорошей подстраховкой на случай резкого похолодания и отсутствия свободных объемов газа для продажи в Европе. Мы уже наблюдали такую ​​ситуацию в начале марта. Из-за отказ "Газпрома" поставлять в Украину газ в объемах, предусмотренных решением Стокгольмским арбитражем, "Нафтогаз" был вынужден срочно закупать газ у Польши. Компания признала, что купила его по цене на 34% больше той, по которой планировала покупать газ у "Газпрома", – пишет Униговский.

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Поэтому, как видим, идея с катарским газом и сложная в реализации, и экономически нерентабельна. Возможно, ситуация была бы иной, если бы Украина имела собственный LNG-терминал. Однако надежды на последний дезавуирует заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопов, который говорит следующее:

Сегодня не видим тех, кто бы инвестировал в Украине в строительство LNG-терминала. "Нафтогаз Украины" отказался, сказав, что это не является для него целесообразным экономически, государство Украина также не готово предоставлять свои гарантии, потому что это сомнительный проект,
говорит Прокопов.

При этом, по его словам, сжиженный газ помог бы Украине отказаться от газа "с российскими корнями". "Не секрет, что сегодня Украина получает газ не из России, а получает газ на западной границе, и значительный ресурс этого газа в физическом круге опять же имеет российские корни, поэтому целесообразность LNG-терминала заключается, в первую очередь, в получении физических объемов не российского газа", – отмечает Прокопов.

И хотя это понимают и в профильном министерстве, и – хотелось бы думать – в "высших эшелонах власти", избавляться газа с "российскими корнями" в Украине не торопятся. Зато строят иллюзии и радуют ими себя, а также тех потенциальных партнеров (например Польшу, например), которые будут иметь от воплощения украинских призрачных проектов очевиденую для себя выгоду.

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Автор: Наталия Лебедь
Теги: Новости Польши Новости политики Новости Украины Публикации Газпром Нафтогаз Статьи Газовый конфликт Катар Новости Турции Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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