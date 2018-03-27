Дорого и сердито: придет ли в Украину катарский газ?

Из поездки в Катар президент Украины Петр Порошенко привез новость о возможных поставках из этого государства сжиженного газа. Договоренность была достигнута на "важнейших переговорах по диверсификации источников газоснабжения" – так об этом писал президентский портал.

Там же отмечалось и о том, что Банковая видит два пути получения катарского газа – "через терминал в Польше, а также турецким маршрутом через Босфор". Глава государства отметил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время. Однако действительно ли все почти решено и газ из Катара – на полпути к Украине? Или это обещание из серии "завершить войну в течение двух недель"? К сожалению, последнее ближе к истине. В целом ситуация с катарским газом является следующей.

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Идея не нова

О диверсификации источников поставок газа в Украину говорили еще при Януковиче. Тогда же – а именно летом 2010-го – с подачи экс-президента было принято решение о запуске "Национального проекта LNG-терминал". Речь шла о построении терминала по регазификации сжиженного топлива,которое – как ожидалось – будет поступать из стран Северной и Западной Африки (Алжира, Египта, Нигерии), из Персидского залива (Катар), а также из Каспийского региона (Азербайджана и Туркменистана). При этом на момент запуска проекта основные надежды возлагали именно на каспийский газ.



20 марта Петр Порошенко встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамада Аль Тани, который заинтересован в поставках в Украину катарского сжиженного газа

Терминал должны были заполнить пятью миллиардами кубов каспийского газа – по крайней мере, именно об этом делегация украинского Минэнерго в апреле 2011-го года договаривалась с азербайджанскими коллегами. Польза от такой операции была очевидной: Азербайджан, в свою очередь, и сам включается в диверсификацию (если иметь в виду маршруты поставки топлива), Украина преодолевает гнетущую зависимость от "Газпрома", страны Центральной Европы получают каспийский газ через украинский терминал.

Впрочем, вариант с катарским газом не отвергали также. В 2012-м тогдашний премьер Николай Азаров говорил следующее:

Украина настойчиво работает над диверсификацией источников поставок газа и изучает возможность приобретения газа в Катаре, а также способы доставки газа. Цена катарского газа с учетом доставки на сегодняшний день в три раза ниже цены российского газа ... На сегодня Катар является третьим мировым производителем сжиженного газа, который начал использование новых технологий его производства, для Украины очень интересно с учетом планов по строительству LNG-терминала . А политические контакты между Украиной и Катаром налажены на достаточно высоком уровне, что дает надежду на конкретные результаты по сотрудничеству в газовой сфере,

– заявлял он.

Однако перед тем, как праздновать "конкретные результаты", стоило достроить терминал. Предполагалось, что первый газ пройдет по нему уже осенью 2013-го, однако к тому времени у страны были несколько другие "заботы", а у ее власти – которая срочно паковала чемоданы, чтобы бежать в направлении Ростова, – и подавно. В 2014 году новый премьер Арсений Яценюк заявил, что Украина возвращается к идее с LNG-терминалом, но сегодня она так же далека от воплощения, как и в 2013-2014 гг. Впрочем, как заявил Петр Порошенко, Украина планирует воспользоваться польским терминалом или поставлять газ "по турецкому маршруту через Босфор". Рассмотрим эти две концепции.

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Турция vs Польша

Как отмечает гендиректор ООО "Нефтегазстройинформатика" Леонид Униговский, вариант с Босфором – заранее проигрышный, потому что здесь мы сталкиваемся с нежеланием Турции сотрудничать в этой области. "Танкеры с нефтью (местная власть) пропускает, а метановозы – нет. Несмотря на неоднократные усилия Украины (ездили правительственные делегации, договаривались, пытались влиять, было несколько заседаний украинского-турецкой группы по этой проблеме), турецкие власти так и не дали разрешения на прохождения метановозов через Босфор. Вопрос, насколько мне известно, до сих пор не урегулирован. означает ли это, что решить его невозможно? Считаю, что не значит. Еще в то время, когда наша компания занималась проектом LNG-терминала, к нам обращалась юридическая компания из США, которая предлагал свои услуги по лоббированию вопроса перед турецким правительством. Но тогда вопрос заглохло", – говорит Униговский.



Об альтернативном пути поступления сжиженного газа – через турецкий Босфор – придется забыть, потому что власти Турции не дают разрешения на прохождение по ее территориальным водам метановозов

Итак, Турцию с ее запретами пока откладываем в сторону. А как насчет Польши? Эксперт по энергетическому рынку Валентин Землянский считает, что и это – довольно утопическое намерение, если только Украина не хочет существенно переплачивать за газ.

Поставки катарского газа в Украину вполне реальні, это можно сделать через Польшу. Вопрос в цене – это будет примерно на 100 долларов дороже европейской цены, и примерно на 150 долларов дороже газпромовской (...). Мы будем помогать братьям полякам, потому что у них есть терминал и контракт с Катаром, который является экономически невыгодным. Они сейчас пытаются этот газ, условно говоря, сбыть, а Украина традиционно протягивает руку помощи. Или поляки протягивают нам руку помощи, но очень дорогую,

– убежден эксперт.

С Землянским солидарен и Леонид Униговский, который подчеркивает, что ключевым является вопрос цены. "По нынешнему соглашению, которое заключено между Катаром и Польшей, газ на польский рынок, насколько мне известно, может поставляться по цене около 370 долл. За 1 тыс. куб. м. Учитывая то, что рыночная цена газа в Украине составляет 220 -230 долл. за 1 тыс. куб. м, это очень дорого. В то же время, о какой цене мог договориться президент Петр Порошенко, мне не известно. Мог Катар предложить Украине какую льготную цену? Мог. Не исключено, что речь могла идти о бартере – поставка сжиженного газа в обмен на продовольствие или любые товары (Украина уже много лет экспортирует в Катар зерно, муку, мясо). К тому же, как известно, катарские компании вовсю интересуются возможностями получения в собственность украинских сельхозземель".



Польский LNG-терминал в Свиноуйсьце. Оттуда в Украину может поступать катарский газ, но по цене, которая является для нас невыгодной, говорят эксперты

"Безусловно, газ из Катара стоит дороже, чем если бы была возможность покупать его у "Газпрома". Но он может быть хорошей подстраховкой на случай резкого похолодания и отсутствия свободных объемов газа для продажи в Европе. Мы уже наблюдали такую ​​ситуацию в начале марта. Из-за отказ "Газпрома" поставлять в Украину газ в объемах, предусмотренных решением Стокгольмским арбитражем, "Нафтогаз" был вынужден срочно закупать газ у Польши. Компания признала, что купила его по цене на 34% больше той, по которой планировала покупать газ у "Газпрома", – пишет Униговский.

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Поэтому, как видим, идея с катарским газом и сложная в реализации, и экономически нерентабельна. Возможно, ситуация была бы иной, если бы Украина имела собственный LNG-терминал. Однако надежды на последний дезавуирует заместитель министра энергетики и угольной промышленности Игорь Прокопов, который говорит следующее:

Сегодня не видим тех, кто бы инвестировал в Украине в строительство LNG-терминала. "Нафтогаз Украины" отказался, сказав, что это не является для него целесообразным экономически, государство Украина также не готово предоставлять свои гарантии, потому что это сомнительный проект,

– говорит Прокопов.

При этом, по его словам, сжиженный газ помог бы Украине отказаться от газа "с российскими корнями". "Не секрет, что сегодня Украина получает газ не из России, а получает газ на западной границе, и значительный ресурс этого газа в физическом круге опять же имеет российские корни, поэтому целесообразность LNG-терминала заключается, в первую очередь, в получении физических объемов не российского газа", – отмечает Прокопов.

И хотя это понимают и в профильном министерстве, и – хотелось бы думать – в "высших эшелонах власти", избавляться газа с "российскими корнями" в Украине не торопятся. Зато строят иллюзии и радуют ими себя, а также тех потенциальных партнеров (например Польшу, например), которые будут иметь от воплощения украинских призрачных проектов очевиденую для себя выгоду.

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