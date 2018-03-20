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Порошенко в Катаре: о чем еще, кроме безвиза договорился президент

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Петр Порошенко с официальным визитом в Катаре
Петр Порошенко с официальным визитом в Катаре / Пресс-служба Петра Порошенко

Катар ввел безвиз с Украиной и готов поставлять сжиженный газ. О чем еще во время своего официального визита в одну из самых богатых стран мира договорился Петр Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко находится с официальным визитом в Катаре.

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За два дня визита он успел встретиться с премьер-министром, министром внутренних дел государства, принял участие в открытии выставки AGRITEQ-2018 в Катаре, где представлена ​​украинская экспозиция, и встретился с Эмиром Государства Катар шейхом Тамимом бин Хамад Аль Тани.

Кроме взаимного введения безвивого режима, Украина и Катар также договорились о военно-техническом сотрудничестве, подписали ряд соглашений об экономическом, торговом сотрудничестве и содействии инвестиций.

Порошенко также заявил, что Катар готов предоставлять Украине сжиженный газ и вообще эти переговоры в Персидском Заливе он назвал "мощным толчком".

"Уверен в том, что это мощный толчок, который значительно активизирует сотрудничество Украины со странами Залива и, в частности с Катаром и Кувейтом", – подчеркнул президент.

Теги: Новости политики Новости Украины Безвизовый режим Петр Порошенко Катар
Источник: 24 Канал
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