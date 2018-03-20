Порошенко у Катарі: про що ще, крім безвізу, домовився президент
Катар запровадив безвіз з Україною і готовий постачати скраплений газ. Про що ще під час свого офіційного візиту до однієї з найбагатших країн світу домовився Петро Порошенко.
Президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Катарі.
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За два дні візиту він встиг зустрітись з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ держави, взяв участь у відкритті виставки AGRITEQ-2018 у Катарі, де представлена українська експозиція, і зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамад Аль Тані.
Окрім взаємного запровадження безвівого режиму, Україна та Катар також домовились про військово-технічну співпрацю, підписали низку угод про економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій.
Порошенко також заявив, що Катар готовий надавати Україні скраплений газ і загалом ці переговори у Перській Затоці він назвав "потужним поштовхом".
"Впевнений в тому, що це є потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнами Затоки і, зокрема з Катаром та Кувейтом", – наголосив президент.