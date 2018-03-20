21:19
20 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
-5°C -13°C
  • середа
    -2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путінські вибори. Вуса Грудиніна
Вєсті Кремля
22:16, 19 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Порошенко у Катарі: про що ще, крім безвізу, домовився президент

168 Читать новость на русском
Петро Порошенко здійснив офіційний візит в Катар
Петро Порошенко здійснив офіційний візит в Катар / Прес-служба Петра Порошенка

Катар запровадив безвіз з Україною і готовий постачати скраплений газ. Про що ще під час свого офіційного візиту до однієї з найбагатших країн світу домовився Петро Порошенко.

Президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Катарі.

Дивіться також: Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись

За два дні візиту він встиг зустрітись з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ держави, взяв участь у відкритті виставки AGRITEQ-2018 у Катарі, де представлена українська експозиція, і зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамад Аль Тані.

Окрім взаємного запровадження безвівого режиму, Україна та Катар також домовились про військово-технічну співпрацю, підписали низку угод про економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій.

Порошенко також заявив, що Катар готовий надавати Україні скраплений газ і загалом ці переговори у Перській Затоці він назвав "потужним поштовхом".

"Впевнений в тому, що це є потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнами Затоки і, зокрема з Катаром та Кувейтом", – наголосив президент.

Теги: Новини України Новини політики Безвізовий режим Петро Порошенко Катар
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?
сьогодні, 21:01 Монетизація пільг на проїзд: чи запрацює на практиці?
Катерина Петренко 138
Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
сьогодні, 19:01 Як оформити біометричний паспорт дитині в Україні: нюанси і відмінності
Яніна Ткачук 668
Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна
сьогодні, 20:03 Таким ви ще його не бачили: у мережі опублікували рідкісні фото з життя Путіна
1750
Цель обысков на
сьогодні, 17:01 Цель обысков на "Новой почте" – посадить преступников или трясти бизнес?
Юрій Бутусов 753
Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
сьогодні, 16:00 Могла ли военная операция Украины защитить Крым от российской оккупации
Павло Казарін 1575
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук