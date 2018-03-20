Порошенко у Катарі: про що ще, крім безвізу, домовився президент

Катар запровадив безвіз з Україною і готовий постачати скраплений газ. Про що ще під час свого офіційного візиту до однієї з найбагатших країн світу домовився Петро Порошенко.

Президент України Петро Порошенко перебуває з офіційним візитом у Катарі.

Дивіться також: Президентська істерика: що змусило Порошенка не на жарт рознервуватись

За два дні візиту він встиг зустрітись з прем'єр-міністром, міністром внутрішніх справ держави, взяв участь у відкритті виставки AGRITEQ-2018 у Катарі, де представлена українська експозиція, і зустрівся з Еміром Держави Катар шейхом Тамімом бін Хамад Аль Тані.

Окрім взаємного запровадження безвівого режиму, Україна та Катар також домовились про військово-технічну співпрацю, підписали низку угод про економічне, торговельне співробітництво та сприяння інвестицій.

Сьогодні між Урядом України та Урядом Держави Катар було підписано низку документів: про економічне, торговельне співробітництво, сприяння інвестицій, а також Меморандум про взаєморозуміння між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та «Університетом Катару» pic.twitter.com/F86iCZgHcz — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2018 р.

Порошенко також заявив, що Катар готовий надавати Україні скраплений газ і загалом ці переговори у Перській Затоці він назвав "потужним поштовхом".

"Впевнений в тому, що це є потужний поштовх, який значно активізує співпрацю України з країнами Затоки і, зокрема з Катаром та Кувейтом", – наголосив президент.