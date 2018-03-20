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ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО

Катар готовий постачати Україні скраплений газ, – Порошенко

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Порошенко з офіційним візитом у Катарі
Порошенко з офіційним візитом у Катарі / Прес-служба Петра Порошенка

Президент Петро Порошенко під час офіційного візиту в Катар заявив, що домовився про можливість постачання скрапленого газу в Україну.

За словами Порошенка, під час його візиту і зустрічі з офіційними представниками влади Катару відбулись "надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання".

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Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ,
– цитує президента його прес-служба.

Він уточнив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Переговори щодо цього питання мають відбутись вже найближчим часом.

Порошенко наголосив, що у питанні постачання скрапленого газу Катар є надійним партнером, який "створить унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки".

Раніше у вівторок стало відомо про запровадження безвізового режиму з Катаром.

Теги: Петро Порошенко Газовий конфлікт Катар Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
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