Катар готовий постачати Україні скраплений газ, – Порошенко

Президент Петро Порошенко під час офіційного візиту в Катар заявив, що домовився про можливість постачання скрапленого газу в Україну.

За словами Порошенка, під час його візиту і зустрічі з офіційними представниками влади Катару відбулись "надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання".

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Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ,

– цитує президента його прес-служба.

Він уточнив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.

Переговори щодо цього питання мають відбутись вже найближчим часом.

Порошенко наголосив, що у питанні постачання скрапленого газу Катар є надійним партнером, який "створить унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки".

Катар готовий надати Україні скраплений газ. Це – унікальна можливість підвищити енергетичну безпеку нашої держави. pic.twitter.com/8ChnaLzUAl — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 березня 2018 р.

Раніше у вівторок стало відомо про запровадження безвізового режиму з Катаром.