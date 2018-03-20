Катар готовий постачати Україні скраплений газ, – Порошенко
Президент Петро Порошенко під час офіційного візиту в Катар заявив, що домовився про можливість постачання скрапленого газу в Україну.
За словами Порошенка, під час його візиту і зустрічі з офіційними представниками влади Катару відбулись "надзвичайно важливі переговори по диверсифікації джерел газопостачання".
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Ми домовилися про те, що Катар готовий надати нам скраплений газ,
– цитує президента його прес-служба.
Він уточнив, що постачання катарського природного скрапленого газу можливе через термінал в Польщі, а також за турецьким маршрутом через Босфор.
Переговори щодо цього питання мають відбутись вже найближчим часом.
Порошенко наголосив, що у питанні постачання скрапленого газу Катар є надійним партнером, який "створить унікальні можливості підвищення нашої енергетичної безпеки".
Раніше у вівторок стало відомо про запровадження безвізового режиму з Катаром.