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Україна і "блакитне паливо": у кого купуємо газ та на що він йде

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Як Україна
Як Україна "злазить" з "газової голки" Кремля / 24 Канал

Україна повільно, але впевнено намагається "злізти" з "газової голки" – споживання газу в нашій країні за 10 років скоротилось більше, аніж вдвічі. Окрім економії як простих українців існують і об'єктивні причини – зокрема, регулярні "газові війни" з Росією, а також втрата окремих регіонів Донбасу, на яких розташовано газоємкі підприємства.

Про це свідчать цифри, доступні у вільному доступі на сайті "Нафтогазу України".

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Якщо у далекому 2007 році Україна споживала майже 70 мільярдів кубометрів газу (з них імпортного – 58,8 мільярда), то у 2009 році, коли мала місце "газова війна" з Росією, споживання скоротилось на чверть – до 51,9 мільярда. У період президентства Януковича цей показник спочатку дещо зріс, але у 2013 році складав 50,4 мільярда кубометрів.

А от в подальші роки Україна ще більше скоротила споживання газу – через окупацію Криму, війну на Донбасі та необхідність пошуку нових джерел імпорту в результаті чергового загострення газового конфлікту між "Нафтогазом України" та "Газпромом". В результаті рівень споживання блакитного палива у 2017 році скоротився до 32 мільярдів кубометрів.

Споживання газу
Споживання газу у 2007-2017 роках: статистика

До слова, найбільшим споживачем газу в Україні залишається населення – у 2017 році українці спільно "спалили" 11,2 мільярда кубометрів газу. Значна частка у структурі споживання припадає також і на промисловість (9,1 мільярда кубометрів) та підприємства теплокомуненерго (як для потреб промисловості, так і для теплопостачання приватних будинків) – 5,6 мільярда кубометрів. Ще 4,4 мільярда кубометрів газу складають технологічні витрати (на видобуток, транспортування та розподіл газу), а також виробництво скрапленого газу.

Зазначимо, що з 32 мільярдів кубічних метрів газу у 2017 році майже 18 мільярдів – це український газ, а ще 14,1 мільярда було імпортовано з трьох країн – Польщі, Угорщини та Словаччини.

Імпорт газу, витрати газу
Майже 75% імпортного газу потрапляє в Україну з Польщі

Теги: Новини України Публікації Інфографіка Газовий конфлікт Нафтогаз
Джерело: 24 Канал
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