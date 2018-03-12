Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет

Украина медленно, но уверенно пытается "слезть" с "газовой иглы" – потребление газа в нашей стране за 10 лет сократилось более чем вдвое. Кроме экономии простых украинцев существуют и объективные причины – в частности, регулярные "газовые войны" с Россией, а также потеря отдельных регионов Донбасса, на которых расположены газоемкие предприятия.

Об этом свидетельствуют цифры, доступные в свободном доступе на сайте "Нафтогаза Украины".

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Если в далеком 2007 году Украина потребляла почти 70 миллиардов кубометров газа (из них импортного – 58,8 миллиарда), то в 2009 году, когда имела место "газовая война" с Россией, потребление сократилось на четверть – до 51,9 миллиарда. В период президентства Януковича этот показатель сначала несколько вырос, но в 2013 году составлял 50,4 миллиарда кубометров.

А вот в последующие годы Украина еще больше сократила потребление газа – из-за оккупации Крыма, войны на Донбассе и необходимости поиска новых источников импорта в результате очередного обострения газового конфликта между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом". В результате уровень потребления голубого топлива в 2017 году сократился до 32 миллиардов кубометров.

Потребление газа в 2007-2017 годах: статистика

К слову, крупнейшим потребителем газа в Украине остается население – в 2017 году украинцы совместно "сожгли" 11,2 миллиарда кубометров газа. Значительная часть в структуре потребления приходится также и на промышленность (9,1 миллиарда кубометров) и предприятия теплокоммунэнерго (как для нужд промышленности, так и для теплоснабжения частных домов) – 5,6 миллиарда кубометров. Еще 4,4 миллиарда кубометров газа составляют технологические расходы (на добычу, транспортировку и распределение газа), а также производство сжиженного газа.

Отметим, что из 32 миллиардов кубических метров газа в 2017 году почти 18 млрд – это украинский газ, а еще 14,1 миллиарда импортировали из трех стран – Польши, Венгрии и Словакии.



Почти 75% импортного газа попадает в Украину из Польши