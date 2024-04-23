Напомним, что утром 21 апреля во временно оккупированном Севастополе раздавались взрывы. Впоследствии спикер Военно-морских сил ВСУ рассказал, что там был поражен корабль "Коммуна".
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Что видно на спутниковых снимках
Судя по спутниковым снимкам, "Коммуна" все же не получила значительных повреждений. Для сравнения OSINT-аналитик опубликовал две фотографии – 20 (до атаки) и 22 (после атаки) апреля. Сейчас судно находится на том же месте, где по нему нанесли удар.
Спутниковые снимки корабля "Коммуна" / Фото MT Anderson
В то же время БДК проекта 775 и сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник", стоявшие рядом с "Коммуной", были перемещены в другие места.
Что известно о поражении корабля "Коммуна"
- Спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что сейчас устанавливаются масштабы и характер повреждений. Однако он подчеркнул, что корабль в этот момент не способен выполнять свои обязанности.
- По сообщению ВМС, на корабле с устаревшим видом было установлено передовое оборудование. Например, на спасательном судне "Коммуна" были размещены подводные дроны.
- Аналитики из Института изучения войны сообщили, что повреждение судна "Коммуна" существенно ограничит действия подводных лодок Черноморского флота России и может осложнить операции по спасению экипажей пораженных кораблей. Даже при условии, что судно имеет более 100 лет, оно обеспечивало России "важные возможности".