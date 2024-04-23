Нагадаємо, що ранком 21 квітня у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ розповів, що там було уражено корабель "Комунна".

Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот

Що видно на супутникових знімках

Судячи з супутникових знімків, "Комунна" все ж не зазнала значних ушкоджень. Для порівняння OSINT-аналітик опублікував дві фотографії – 20 (до атаки) та 22 (після атаки) квітня. Наразі судно перебуває на тому ж місці, де по ньому завдали удару.

Супутникові знімки корабля "Комунна" / фото MT Anderson

Водночас ВДК проєкту 775 та сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник", що стояли поряд з "Комунною", були переміщені до інших місць.

Зверніть увагу! Тепер поруч із "Комунною" з'явився розвідувальний корабель "Іван Хурс", який з кінця березня перебував на ремонті. Його було пошкоджено внаслідок ракетної атаки ЗСУ 24 березня.

Що відомо про ураження корабля "Комунна"