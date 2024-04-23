Нагадаємо, що ранком 21 квітня у тимчасово окупованому Севастополі лунали вибухи. Згодом речник Військово-морських сил ЗСУ розповів, що там було уражено корабель "Комунна".
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Що видно на супутникових знімках
Судячи з супутникових знімків, "Комунна" все ж не зазнала значних ушкоджень. Для порівняння OSINT-аналітик опублікував дві фотографії – 20 (до атаки) та 22 (після атаки) квітня. Наразі судно перебуває на тому ж місці, де по ньому завдали удару.
Супутникові знімки корабля "Комунна" / фото MT Anderson
Водночас ВДК проєкту 775 та сторожовий корабель проєкту 1135 "Буревісник", що стояли поряд з "Комунною", були переміщені до інших місць.
Що відомо про ураження корабля "Комунна"
- Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук повідомив, що наразі встановлюються масштаби та характер пошкоджень. Однак він підкреслив, що корабель у цей момент неспроможний виконувати свої обов'язки.
- За повідомленням ВМС, на кораблі з застарілим виглядом було встановлено передове обладнання. Наприклад, на рятувальному судні "Коммуна" були розміщені підводні дрони.
- Аналітики з Інституту вивчення війни повідомили, що пошкодження судна "Коммуна" суттєво обмежить дії підводних човнів Чорноморського флоту Росії та може ускладнити операції з порятунку екіпажів уражених кораблів. Навіть за умови, що судно має понад 100 років, воно забезпечувало Росії "важливі можливості".