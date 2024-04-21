Відповідний висновок вони зробили, проаналізувавши відео, яке з'явилося у мережі одразу після атаки. На ньому видно дим, а закадровий голос стверджує, що ракета влучила "у пароплав". Все що відомо про потенційний трофей ЗСУ – розповідає 24 Канал.

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Атаковано "Коммуну"

Вранці в Севастополі пролунали вибухи. Після цього гауляйтер Развожаєв повідомив, що ППО збила протикорабельну ракету, уламки якої викликали загоряння одного з кораблів, який стояв у бухті.

OSINT-розвідка проаналізувала відео пожежі, яке з'явилося у мережі. Ймовірно, під час атаки було пошкоджено рятувальний військовий корабель "Коммуна".

Під час атаки на Севастополь могли пошкодити "Коммуну" / Special Kherson Cat

Відомо, що судно "Коммуна" призначене для пошуку і порятунку підводних човнів, а також виконує роль носія підводних апаратів. Це єдине судно у Чорному морі, яке виконує подібні функції. Окрім цього, це найстаріший корабель російського флоту і, цілком ймовірно, найстаріший у світі, що досі виконує завдання. Росіяни спустили судно на воду ще до Першої світової війни – у 1913 році. У 1915 "Комунна" офіційно стала частиною Балтійського флоту.

Як виглядає корабель "Коммуна" / фото з мережі

До 1922 року корабель називався "Волхов", однак у день створення СРСР його перейменували у "Коммуну". У Чорне море судно потрапило лише у 1967 році, ввійшовши у бухту Севастополя. Втім, воно досі активно брало участь у парадах та проводило рятувальні операції. У свій час саме "Коммуна" виконувала роботи поблизу затонулого крейсера "Москва", а також над місцем знищення ВДК "Цезар Куніков".

Як зазначає "Кримський вітер", вранці після вибуху біля "Коммуни" крутилися буксири. ЗСУ наразі не коментували інформацію. Однак, якщо знищення цього корабля підтвердиться, то він стане не менш унікальним трофеєм, аніж крейсер "Москва".

Додамо! Інші OSINT-аналітики вказують на можливість ураження великого десантного корабля "Ямал", що розміщувався у Сухарній бухті. Однак кадри з відео все ж більше нагадують місцевість поблизу корабля "Коммуна".

Що відомо про вранішню атаку