Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських Сил Дмитро Плетенчук. Він зазначив, що йому сподобалося відео сьогоднішньої атаки на бухту, яке публікують окупанти.

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Деталі про атаку на Севастополь

Дмитро Плетенчук прокоментував ранкову атаку на Крим та вибухи у бухті Севастополя.

Можу зазначити, що російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу Чорноморського флоту. Це в принципі у них така тактика. Майже нова. По-друге, з позиції ВМС можу лише зазначити, що подібні інциденти й надалі траплятимуться на об'єктах військової інфраструктури ворога у нашому Криму,

– зазначив речник.

Водночас Плетенчук підтвердив, що йому також дуже сподобалося відео з бухти, яке публікують у мережі. Зазначимо, що на ньому видно дим, а голос за кадром стверджує, що ракета влучила у пароплав. Внаслідок цього там виникло загоряння.

Пожежа у бухті Севастополя: дивіться відео

Додамо! За словами гауляйтера Развожаєва, бухту атакували протикорабельною ракетою. Він заявив, що ракету вдалося збити, однак уламки влучили в один з кораблів. Зазначалося, що пожежу вдалося оперативно ліквідувати.

Що відомо про вибухи