Місцевий гауляйтер вже встиг відзвітувати про "успішне" відбиття української протикорабельної ракети. Втім окупант визнав, що внаслідок падіння уламків виникло загоряння, яке, ймовірно, й потрапило на відео.
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Влучання у пароплав
Вранці 21 квітня окупанти бідкалися на ракетну атаку на бухту Севастополя. Згодом у мережі опублікували відео з самої бухти, на якому видно дим. При цьому самого пароплава, про ураження якого стверджують окупанти, не видно.
Ракета в**ала в пароплав. Бачиш, горить. Тож у мене сьогодні другий день народження,
– ділиться окупант.
У бухті Севастополя було неспокійно: дивіться відео
Так, справді, гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв підтвердив, що бухту атакувала протикорабельна ракета. Однак, за його словами, її збила ППО, а уламки впали і викликали загоряння. Окупант заявив, що загоряння ліквідували.
Також варто зазначити, що одразу після вибухів пропагандистські телеграм-канали почали заспокоювати населення. "Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо, постраждалих немає", – поспішно писали вони. Однак як стверджують інформресурси, північною стороною Севастополя у той час їхали пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.
Що відомо про атаку
- Окупанти приблизно о 8:37 повідомили про закриття Кримського мосту. Вже за кілька хвилин у бухті Севастополя пролунав вибух, а окупанти попередили про ракетну загрозу по всьому півострову.
- О 9:24 у Криму оголосили про відбій ракетної небезпеки. Однак кримські телеграм-канали заявили, що це, можливо, не останнє оголошення тривоги за сьогодні. Вони попередили, аби всі були напоготові та не ігнорували оголошення про небезпеку.
- Цікаво, що після вибухів у Севастополі зникло світло. Окупанти заявили, що перебої зі світлом пов'язані з аваріями на підстанціях. Вони обіцяють відновити енергопостачання до 17:00. Крім того, через аварію на мережах тролейбуси в місті змінили розклад.