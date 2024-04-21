Місцевий гауляйтер вже встиг відзвітувати про "успішне" відбиття української протикорабельної ракети. Втім окупант визнав, що внаслідок падіння уламків виникло загоряння, яке, ймовірно, й потрапило на відео.

Дивіться також Таємничі мисливці за російськими кораблями․ Як легендарна Group 13 ГУР МО нищить ворожий флот

Влучання у пароплав

Вранці 21 квітня окупанти бідкалися на ракетну атаку на бухту Севастополя. Згодом у мережі опублікували відео з самої бухти, на якому видно дим. При цьому самого пароплава, про ураження якого стверджують окупанти, не видно.

Ракета в**ала в пароплав. Бачиш, горить. Тож у мене сьогодні другий день народження,

– ділиться окупант.

У бухті Севастополя було неспокійно: дивіться відео

Так, справді, гауляйтер Севастополя Міхаіл Развожаєв підтвердив, що бухту атакувала протикорабельна ракета. Однак, за його словами, її збила ППО, а уламки впали і викликали загоряння. Окупант заявив, що загоряння ліквідували.

Також варто зазначити, що одразу після вибухів пропагандистські телеграм-канали почали заспокоювати населення. "Повідомляють, що техніка ціла! Попередньо, постраждалих немає", – поспішно писали вони. Однак як стверджують інформресурси, північною стороною Севастополя у той час їхали пожежні машини у бік Сухарної бухти чи бухти Голландія.

Що відомо про атаку