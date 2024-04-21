Местный гауляйтер уже успел отчитаться об "успешном" отражении украинской противокорабельной ракеты. Впрочем, оккупант признал, что в результате падения обломков возникло возгорание, которое, вероятно, и попало на видео.
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Попадание в пароход
Утром 21 апреля оккупанты жаловались на ракетную атаку на бухту Севастополя. Впоследствии в сети опубликовали видео с самой бухты, на котором видно дым. При этом самого парохода, о поражении которого утверждают оккупанты, не видно.
Ракета въ**ала в пароход. Видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения,
– делится оккупант.
В бухте Севастополя было неспокойно: смотрите видео
Да, действительно, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев подтвердил, что бухту атаковала противокорабельная ракета. Однако, по его словам, ее сбила ПВО, а обломки упали и вызвали возгорание. Оккупант заявил, что возгорание ликвидировали.
Также стоит отметить, что сразу после взрывов пропагандистские телеграмм-каналы начали успокаивать население. "Сообщают, что техника цела! Предварительно, пострадавших нет", – поспешно писали они. Однако как утверждают информресурсы, северной стороной Севастополя в то время ехали пожарные машины в сторону Сухарной бухты или бухты Голландия.
Что известно об атаке
- Оккупанты примерно в 8:37 сообщили о закрытии Крымского моста. Уже через несколько минут в бухте Севастополя прогремел взрыв, а оккупанты предупредили о ракетной угрозе по всему полуострову.
- В 9:24 в Крыму объявили об отбое ракетной опасности. Однако крымские телеграмм-каналы заявили, что это, возможно, не последнее объявление тревоги за сегодня. Они предупредили, чтобы все были начеку и не игнорировали объявления об опасности.
- Интересно, что после взрывов в Севастополе пропал свет. Оккупанты заявили, что перебои со светом связаны с авариями на подстанциях. Они обещают восстановить энергоснабжение до 17:00. Кроме того, из-за аварии на сетях троллейбусы в городе изменили расписание.