В воскресенье утром, 21 апреля, в Севастополе на юге Крыма прогремели мощные взрывы. Впоследствии вражеские информационные ресурсы заявили о перебоях с током и устранении последствий аварии, – информирует 24 Канал.

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Проблемы со светом в Севастополе

В Севастопольэнерго, местной энергетической компании оккупантов, указывают, что по состоянию на 09:00 (21 апреля) из-за технологического нарушения в сетях 6 кВ без электроснабжения остаются две тяговые подстанции Севэлектроавтотранс.

Севастопольэнерго проводит аварийно-восстановительные работы. Ориентировочное время восстановления электроснабжения объектов Северо-Севелектроавтотранса до 17:00,

– говорится в сообщении захватчиков.

Кроме того, троллейбусы в городе изменили расписание из-за аварии на сетях. Оккупанты уверяют местных жителей, что вскоре устранят все проблемы с током.