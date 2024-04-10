В свежем интервью для немецкой прессы Владимир Зеленский обсудил стратегию Украины относительно военных объектов на оккупированных территориях. Он отметил, что Крымский мост и другие ключевые цели наше государство может атаковать в рамках контрнаступления.

Смотрите также Россияне рвутся к Часовому Яру и Уманскому: как изменилась линия фронта за неделю

Украина целится на уничтожение врага

Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает Крымский мост как один из потенциальных объектов для удара. "Мы очень хотим (уничтожить Крымский мост – 24 Канал)", – сказал он, подчеркивая важность таких объектов как аэродромы, откуда взлетают вражеские самолеты.

Это законные цели. И я уже молчу, что они расположены на временно оккупированных территориях Украины,

– заявил Зеленский.

Президент также обратил внимание на другие пути поставки вооружения Россией на фронт. Кроме этого, аэродромы, которые используются для бомбардировок украинской территории.

Обратите внимание! Владимир Зеленский не раскрыл конкретных планов по Крымскому мосту на 2024 год. Однако его комментарии указывают на серьезность намерений Украины относительно военной инфраструктуры, расположенной на оккупированных территориях нашего государства.

Крымский мост: более широкий контекст