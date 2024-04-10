У свіжому інтерв'ю для німецької преси Володимир Зеленський обговорив стратегію України щодо воєнних об'єктів на окупованих територіях. Він зазначив, що Кримський міст та інші ключові цілі наша держава може атакувати в рамках контрнаступу.
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Україна цілиться на знищення ворога
Зеленський підтвердив, що Україна розглядає Кримський міст як один із потенційних об'єктів для удару. "Ми дуже хочемо (знищити Кримський міст – 24 Канал)", – сказав він, наголошуючи на важливості таких об'єктів як аеродроми, звідки злітають ворожі літаки.
Це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України,
– заявив Зеленський.
Президент також звернув увагу на інші шляхи постачання озброєння Росією на фронт. Крім того, аеродроми, які використовуються для бомбардувань української території.
Кримський міст: ширший контекст
- Кримський міст визнаний Україною стратегічно важливим об'єктом, який використовується Росією для підтримки своїх окупаційних сил. Начальник Головного управління розвідки України Кирило Буданов підтвердив, що знищення мосту є пріоритетним завданням.
- Захист Кримського мосту посилено окупантами, але Україна продовжує працювати над його нейтралізацією. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки, зазначив, що оборону мосту та інших ключових об'єктів, а також кораблів, було зміцнено відповідно до звітності.
- Водночас анонімний високопосадовець з ГУР в інтерв'ю The Guardian озвучив плани щодо знищення Кримського мосту у першій половині 2024 року. Це підтверджує важливість мосту як військової цілі, яка має бути знешкоджена в рамках стратегії України.
- Генерал-майор Вадим Скібіцький вказав на критичну роль Кримського мосту у логістиці російських окупаційних сил. Він підкреслив, що ГУР усвідомлює стратегічне значення мосту для Росії та необхідність його знищення для успішного протистояння агресору.