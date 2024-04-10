У свіжому інтерв'ю для німецької преси Володимир Зеленський обговорив стратегію України щодо воєнних об'єктів на окупованих територіях. Він зазначив, що Кримський міст та інші ключові цілі наша держава може атакувати в рамках контрнаступу.

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Україна цілиться на знищення ворога

Зеленський підтвердив, що Україна розглядає Кримський міст як один із потенційних об'єктів для удару. "Ми дуже хочемо (знищити Кримський міст – 24 Канал)", – сказав він, наголошуючи на важливості таких об'єктів як аеродроми, звідки злітають ворожі літаки.

Це законні цілі. І я вже мовчу, що вони розташовані на тимчасово окупованих територіях України,

– заявив Зеленський.

Президент також звернув увагу на інші шляхи постачання озброєння Росією на фронт. Крім того, аеродроми, які використовуються для бомбардувань української території.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський не розкрив конкретних планів щодо Кримського мосту на 2024 рік. Проте його коментарі вказують на серйозність намірів України відносно воєнної інфраструктури, розташованої на окупованих територіях нашої держави.

Кримський міст: ширший контекст