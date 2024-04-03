Високопосадовці ГУР заявляють, що готують третій замах на міст після двох попередніх спроб підірвати його. Вони сказали, що його руйнація є "неминуча".

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Кримський міст може опинитися під ударом в перше півріччя 2024 року

Джерело The Guardian у ГУР заявило, що найближчим часом міст знову може бути виведений з ладу.

Ми зробимо це в першій половині 2024 року,

– заявив один із чиновників.

Він додав, що голова головного управління розвідки Кирило Буданов вже має "велику частину засобів для досягнення цієї мети".