Високопосадовці ГУР заявляють, що готують третій замах на міст після двох попередніх спроб підірвати його. Вони сказали, що його руйнація є "неминуча".
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Кримський міст може опинитися під ударом в перше півріччя 2024 року
Джерело The Guardian у ГУР заявило, що найближчим часом міст знову може бути виведений з ладу.
Ми зробимо це в першій половині 2024 року,
– заявив один із чиновників.
Він додав, що голова головного управління розвідки Кирило Буданов вже має "велику частину засобів для досягнення цієї мети".