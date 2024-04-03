Высокопоставленные ГУР заявляют, что готовят третье покушение на мост после двух предыдущих попыток взорвать его. Они сказали, что его разрушение является "неизбежным".

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Крымский мост может оказаться под ударом в первое полугодие 2024 года

Источник The Guardian в ГУР заявил, что в ближайшее время мост снова может быть выведен из строя.

Мы сделаем это в первой половине 2024 года,

– заявил один из чиновников.

Он добавил, что глава главного управления разведки Кирилл Буданов уже имеет "большую часть средств для достижения этой цели".