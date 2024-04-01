На этом в интервью Апостроф TV отметил представитель ГУР. Вадим Скибицкий отметил, что сейчас все обеспечение оккупантов идет именно Крымским мостом, передает 24 Канал.
Кстати Болезненно, но без припадка, – Буданов о возможной реакции Путина на уничтожение Крымского моста
"Цель есть, она будет уничтожена"
Керченский мост – стратегический объект. В ГУР понимают, на сколько он стратегический для нас и на сколько стратегический для России.
Все обеспечение на сегодня идет по этому пути, отметил Скибицкий. Добавил, что из-за этого оккупанты и строят железную дорогу по суше с территории России до Бердянска, Мариуполя, Мелитополя.
Это цель. Соответственно, цель есть – она будет уничтожена. Какими силами и средствами – необходимо уже будет рассчитывать, планировать, для того, чтобы достичь успеха,
– подчеркнул генерал-майор.
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Оккупантов ждут "сюрпризы"
- Ранее начальник ГУР анонсировал новые "сюрпризы" для оккупантов в Крыму.
- Кирилл Буданов отметил, что бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым Крымским мостом.
- Также генерал-лейтенант ответил на вопрос, будет ли гореть Крымский мост в 2024 году. Сказал, что палаты нет почему, он должен закончить свое существование.
- Кстати, Буданов оценил вероятную реакцию Путина на уничтожение. Заметил, что такая потеря "будет болезненной" для российского диктатора. Впрочем, говорить, что Путина "схватит припадок", не является правдой.