На этом в интервью Апостроф TV отметил представитель ГУР. Вадим Скибицкий отметил, что сейчас все обеспечение оккупантов идет именно Крымским мостом, передает 24 Канал.

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"Цель есть, она будет уничтожена"

Керченский мост – стратегический объект. В ГУР понимают, на сколько он стратегический для нас и на сколько стратегический для России.

Все обеспечение на сегодня идет по этому пути, отметил Скибицкий. Добавил, что из-за этого оккупанты и строят железную дорогу по суше с территории России до Бердянска, Мариуполя, Мелитополя.

Это цель. Соответственно, цель есть – она будет уничтожена. Какими силами и средствами – необходимо уже будет рассчитывать, планировать, для того, чтобы достичь успеха,

– подчеркнул генерал-майор.

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Оккупантов ждут "сюрпризы"