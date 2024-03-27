Бывший американский генерал Бен Ходжес считает, что разрушение Керченского моста так или иначе должно было бы произойти в этом году. Он выразил уверенность, что украинцы выберут правильное время и условия, однако он отметил, что это – огромный мост, который будет трудно разрушить.

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Россияне строят незаконную железную дорогу

По словам Ходжеса, украинские спецслужбы будут иметь хороший план, как это сделать, и это станет тем, что всех поразит. Он отметил, что операция будет неожиданной и для самих россиян.

В то же время он объяснил, что одной из главных причин, почему немецкий канцлер Олаф Шольц задерживает поставки ракет дальнего радиуса действия Taurus, является то, что он считает, Украина использует Taurus для уничтожения моста, а тогда Россия отомстит Германии ядерным оружием. Ходжес сказал, что это странная логика.

Да, конечно, это будет унижением для Путина. Да, это повлечет серьезные логистические проблемы для России, когда этот незаконный мост, который незаконно соединяет Россию с материком, будет уничтожен,

– подчеркнул Ходжес.

В то же время он отметил, что россияне уже строят незаконную железную дорогу, которая проходит через оккупированные территории Луганской и Донецкой областей. Украина может взорвать Крымский мост, но не благодаря Taurus. Для этого понадобится больше ударов, но ядерное оружие против Украины не будут применять.

Поэтому немецкая логика, что они не могут этого сделать, потому что Россия может отомстить Германии – не имеет смысла,

– подытожил Ходжес.

По словам экс-генерала, россияне видят, что мы продолжаем сдерживать себя. Он подчеркнул, что союзники не смогли четко определить победу Украины как стратегическую цель, поэтому цели нет вовсе. Ходжес объяснил, что это – та же проблема, которая была в Афганистане, Вьетнаме и Корее.

Ходжес отметил, что тот, кто не имеет четкой цели, будет терпеть неудачи.

Украина имеет потенциал для полного уничтожения Крымского моста, – Малыш