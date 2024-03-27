Колишній американський генерал Бен Годжес вважає, що руйнування Керченського мосту так чи інакше мало б статися цього року. Він висловив впевненість, що українці оберуть правильний час і умови, однак він зазначив, що це – величезний міст, який буде важко зруйнувати.

Дивіться також Вбивця "Москви" та ураження "Костянтина Ольшанського": чому український "Нептун" так жахає Росію

Росіяни будують незаконну залізницю

За словами Годжеса, українські спецслужби матимуть гарний план, як це зробити, і це стане тим, що усіх вразить. Він зазначив, що операція буде неочікуваною і для самих росіян.

Водночас він пояснив, що однією з головних причин, чому німецький канцлер Олаф Шольц затримує постачання ракет дальнього радіуса дії Taurus, є те, що він вважає, Україна використає Taurus для знищення мосту, а тоді Росія помститься Німеччині ядерною зброєю. Годжес сказав, що це дивна логіка.

Так, звичайно, це буде приниженням для Путіна. Так, це спричинить серйозні логістичні проблеми для Росії, коли цей незаконний міст, який незаконно з’єднує Росію з материком, буде знищено,

– наголосив Годжес.

Водночас він зазначив, що росіяни вже будують незаконну залізницю, яка проходить через окуповані території Луганської та Донецької областей. Україна може підірвати Кримський міст, але не завдяки Taurus. Для цього знадобиться більше ударів, але ядерну зброю проти України не застосовуватимуть.

Тож німецька логіка, що вони не можуть цього зробити, тому що Росія може помститися Німеччині – не має сенсу,

– підсумував Годжес.

За словами ексгенерала, росіяни бачать, що ми продовжуємо стримувати себе. Він наголосив, що союзники не змогли чітко визначити перемогу України як стратегічну мету, тому мети немає зовсім. Годжес пояснив, що це – та сама проблема, яка була у Афганістані, В’єтнамі та Кореї.

Годжес зазначив, що той, хто не має чіткої мети, буде зазнавати невдач.

Україна має потенціал для повного знищення Кримського мосту, – Малюк