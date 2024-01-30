Об этом начальник украинской разведки сообщил в эфире национального марафона. Буданов также предположил, какой может быть потенциальная реакция российского президента Путина на уничтожение Крымского моста, передает 24 Канал.

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Буданов предположил возможную реакцию Путина на уничтожение моста

На вопрос ведущих, будет ли Крымский мост в 2024 году гореть, Буданов сказал, что "гореть нечему, он должен закончить свое существование". В то же время на уточняющий вопрос о том, прекратит ли мостовой переход свое существование в 2024 году, начальник ГУР МО сказал, что "надеется" на это.

В то же время Буданов оценил вероятную реакцию Владимира Путина на уничтожение дорогостоящего для него Крымского моста. По словам главы ГУР никого не интересует, готов ли глава Кремля смириться с потерей Керченского моста.

Есть объективная действительность. Если бы его спросили 24 февраля 2022 года, готов ли он воевать несколько лет, то он бы сказал "да ну вы что". Но есть объективная действительность. Неприятные вещи, к сожалению, случаются для обеих сторон

– подчеркнул глава разведки.

По мнению Буданова такая потеря "будет болезненной" для Путина, но говорить, что российского диктатора "схватит припадок", не является правдой.

В заключение глава украинской разведки призвал не драматизировать ситуацию относительно возможной реакции Путина на уничтожение Крымского моста.

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