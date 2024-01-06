Оккупантам в Крыму не дают ни одного дня, чтобы оправиться после ударов по полуострову . Местные телеграмм-каналы 6 января снова начали писать об угрозе украинской авиации, передает 24 Канал .

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Есть угроза пусков ракет

В российских телеграммах-каналах оккупированного Севастополя панически сообщают об угрозе пусков ракет. Там отмечают, что украинская авиация активизировалась. Там также предположили, что таким образом украинские лётчики пытаются выманить "легендарную" российскую ПВО.

В телеграмм-каналах уже добавили, что противовоздушная оборона уже "наготове". К слову, в Белгороде из-за непрофессиональных действий операторов российской ПВО ракеты приземлились прямо в центре города.

В Крыму объявлена ракетная опасность. Крымский мост перекрыли. оккупанты всеми силами пытаются защитить незаконно сооруженную конструкцию. Керченский мост был перекрыт 1 час и 20 минут. По состоянию на 12:52 движение было возобновлено.

Как работает авиация против военных объектов в Крыму