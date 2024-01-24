В то же время, относительно "повара Путина" Буданов подчеркнул, что не стоит спешить с выводами о возможной гибели.

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Буданов прокомментировал судьбу ЧВК "Вагнера" и Пригожина

В интервью журналистам Financial Times Буданов сказал, что ЧВК "Вагнера" все еще продолжает существовать, опровергнув тем самым опровергнув сообщение, что компанию нивелировали.

В то же время, о Евгении Пригожине Буданов подчеркнул, что не спешил бы с выводами. В частности, это касается возможной гибели предводителя вагнеровцев в авиакатастрофе в 2023 году.

Я не говорю, что он мертв или нет. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он погиб,

– подчеркнул глава ГУР МО.

Авторы материала отметили, что, по мнению Запада, авиакатастрофа с Пригожиным была заказана Путиным. Тогда Кремль отрицал свою причастность и заявил, что ДНК подтвердила смерть Пригожина. Но его тело никогда не было показано публично.

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