В то же время, относительно "повара Путина" Буданов подчеркнул, что не стоит спешить с выводами о возможной гибели.

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Буданов прокомментировал судьбу ЧВК "Вагнера" и Пригожина

В интервью журналистам Financial Times Буданов сказал, что ЧВК "Вагнера" все еще продолжает существовать, опровергнув тем самым опровергнув сообщение, что компанию нивелировали.

В то же время, о Евгении Пригожине Буданов подчеркнул, что не спешил бы с выводами. В частности, это касается возможной гибели предводителя вагнеровцев в авиакатастрофе в 2023 году.

Я не говорю, что он мертв или нет. Я говорю, что нет ни одного доказательства того, что он погиб,
– подчеркнул глава ГУР МО.

Авторы материала отметили, что, по мнению Запада, авиакатастрофа с Пригожиным была заказана Путиным. Тогда Кремль отрицал свою причастность и заявил, что ДНК подтвердила смерть Пригожина. Но его тело никогда не было показано публично.

Глава разведки дал интервью: важное из разговора

  • Буданов подчеркнул, что количество тайных операций Украины в Крыму прибавится. Он отметил, что важно давить на российские силы в Крыму посредством воздушной кампании, атак морских беспилотников и тайных операций.
  • Глава ГУР МО также подчеркнул, что без мобилизации Украины не обойтись. По его словам, недостаток личного состава уже ощутим.
  • Глава украинской разведки также заявил журналистам, что регулярно видит "клонов" Путина по телевидению. Он также сказал, что обнаружить их несложно.
  • К тому же Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина в дальнейшем будет действовать глубоко внутри страны-агрессорки. Это нужно для того, чтобы саботировать военную машину Путина.
  • В то же время Буданов прокомментировал состояние своей жены Марианна после отравления. По словам главы ГУР МО, его женщина продолжает лечение.