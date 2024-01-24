Водночас стосовно "кухаря Путіна" Буданов наголосив, що не варто поспішати із висновками щодо можливої загибелі.
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Буданов прокоментував долю ПВК "Вагнера" і Пригожина
В інтерв'ю журналістам Financial Times Буданов сказав, що ПВК "Вагнера" все ще продовжує існувати, спростувавши тим самим спростувавши повідомлення, що компанію нівелювали.
Водночас про Євгєнія Пригожина Буданов наголосив, що не поспішав би із висновками. Зокрема, це стосується можливої загибелі ватажка вагнерівців у авіакатастрофі у 2023 році.
Я не кажу, що він мертвий або ні. Я кажу, що немає жодного доказу того, що він загинув,
– наголосив глава ГУР МО.
Автори матеріалу зазначили, що, на думку Заходу, авіакатастрофа з Пригожиним була замовлена Путіним. Тоді Кремль заперечував свою причетність і заявив, що ДНК підтвердила смерть Пригожина. Але його тіло ніколи не було показано публічно.
Глава розвідки дав інтерв'ю: важливе з розмови
- Буданов наголосив, що кількість таємних операцій України у Криму побільшає. Він зазначив, що важливо тиснути на російські сили в Криму за допомогою повітряної кампанії, атак морських безпілотників і таємних операцій.
- Глава ГУР МО також підкреслив, що без мобілізації Україні не обійтися. За його словами, нестача особового складу вже відчутна.
- Очільник української розвідки також заявив журналістам, що регулярно бачить "клонів" Путіна по телебаченню. Він також сказав, що виявити їх не складно.
- До того ж Кирило Буданов наголосив, що Україна надалі діятиме глибоко всередині країни-агресорки. Це потрібно для того, щоб саботувати військову машину Путіна.
- Водночас Буданов прокоментував стан своєї дружини Маріанни після отруєння. За словами глави ГУР МО, його жінка все ще продовжує лікування.