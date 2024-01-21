Кирило Буданов наголосив, що без мобілізації не обійтися. Пояснив, що нестача особового складу вже відчутна.
Зверніть увагу Сьогодні я не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, – Зеленський
Нестача відчутна, – Буданов
Начальник ГУР МО зауважив, мовляв, неможливо навіть подумати, що ми можемо обійтися без мобілізації. Генерал-лейтенант повторив заклик вищого військового керівництва держави до збільшення кількості новобранців.
Нестача відчутна,
– підкреслив Буданов.
Це питання справедливості, – Зеленський
- Український лідер пояснив необхідність посилення мобілізації. Наголосив, що насамперед йдеться про справедливість.
- Зауважив, що є люди, які з першого дня на війні. Вони заслуговують на справедливість. Воїнів необхідно замінити.
- Однак, вкрай важливо підготувати людей перед тим, як відправляти на поле бою. Також, сказати військовозобов'язаному, куди саме він іде й на скільки, пояснити, що буде тренований, матиме достатньо всього й на що може розраховувати.
- Зеленський підкреслив, що справедливо – замінити, комусь справедливо відпочити. Не справедливо – обходити, коли хтось віддає життя. Але справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує.