Кирило Буданов наголосив, що без мобілізації не обійтися. Пояснив, що нестача особового складу вже відчутна.

Зверніть увагу Сьогодні я не бачу потреби мобілізувати пів мільйона людей, – Зеленський

Нестача відчутна, – Буданов

Начальник ГУР МО зауважив, мовляв, неможливо навіть подумати, що ми можемо обійтися без мобілізації. Генерал-лейтенант повторив заклик вищого військового керівництва держави до збільшення кількості новобранців.

Нестача відчутна,

– підкреслив Буданов.

Зверніть увагу! У грудні президент повідомив, що військові звернулися з запитом мобілізувати додатково до 500 тисяч людей. Втім, нещодавно глава держави наголосив, що наразі не бачить потреби мобілізувати пів мільйона.

Це питання справедливості, – Зеленський