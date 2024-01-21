Кирилл Буданов подчеркнул, что без мобилизации не обойтись. Объяснил, что недостаток личного состава уже ощутим.

Обратите внимание Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский

Нехватка ощутима, – Буданов

Начальник ГУР МО заметил, что невозможно даже подумать, что мы можем обойтись без мобилизации. Генерал-лейтенант повторил призыв высшего военного руководства государства к увеличению количества новобранцев.

Нехватка ощутима,

– подчеркнул Буданов.

Обратите внимание! В декабре президент сообщил, что военные обратились с запросом мобилизовать дополнительно до 500 тысяч человек. Впрочем, недавно глава государства подчеркнул, что пока не видит необходимости мобилизовать полмиллиона.

Это вопрос справедливости, – Зеленский