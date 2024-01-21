Кирилл Буданов подчеркнул, что без мобилизации не обойтись. Объяснил, что недостаток личного состава уже ощутим.
Обратите внимание Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский
Нехватка ощутима, – Буданов
Начальник ГУР МО заметил, что невозможно даже подумать, что мы можем обойтись без мобилизации. Генерал-лейтенант повторил призыв высшего военного руководства государства к увеличению количества новобранцев.
Нехватка ощутима,
– подчеркнул Буданов.
Это вопрос справедливости, – Зеленский
- Украинский лидер объяснил необходимость усиления мобилизации. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о справедливости.
- Заметил, что есть люди, которые с первого дня на войне. Они заслуживают справедливости. Воинов нужно заменить.
- Однако очень важно подготовить людей перед тем, как отправлять на поле боя. Также сказать военнообязанному, куда именно он идет и на сколько, объяснить, что будет тренирован, иметь достаточно всего и на что может рассчитывать.
- Зеленский подчеркнул, что справедливо – заменить, кому-то справедливо отдохнуть. Не справедливо – обходить, когда кто-то отдает жизнь. Но справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его подготовит.