Глава ГУР МО Кирилл Буданов выступил на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы". На этом мероприятии глава украинской разведки объяснил, почему одного только рекрутинга не хватит для поддержки имеющейся численности нашей армии.

Читайте также "Россия не планирует воевать против Украины в 2025 году": Буданов назвал главную проблему Кремля

Почему в Украине нельзя отменить мобилизацию

Буданов дал понять, что численность Сил обороны не сможет перекрыть ни один рекрутинг. Потому наше государство не может отказаться от мобилизации.

Для понимания: совокупно Силы обороны Украины сейчас – назову немного условное количество, чтобы мы не приблизились к гостайне – миллион сто. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может. Только мобилизация. Надо отбрасывать даже мысли, что без мобилизации можно обойтись. Нельзя. Миллион сто не покроет никакой рекрутинг. У нас нет в принципе столько людей, желающих делать что-либо, я уже не говорю о том, чтобы воевать,

– заявил он.

По его словам, из-за войны потери. Поэтому это количество человек нужно постоянно удерживать.

Глава ГУР МО отметил, что все те, кто хотел воевать, пришли в первые полгода полномасштабной российско-украинской войны. Тех людей по объективным причинам осталось немного. Буданов назвал это фактом, который следует понимать и признавать. Он также отметил, что возникает вопрос мотивации в контексте мобилизации.

Возникает следующий вопрос: люди, все кто хотел, они пришли. Кого призывают? К сожалению, ответа хорошего здесь не будет. Если не найти для них мотивацию, то сколько бы людей – принудительно, не принудительно или согласно с какими-то нормами законодательства мы бы не загнали (в ряды Сил обороны – 24 Канал) – их КПД будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время, это тоже нужно признавать откровенно,

– сказал Буданов.

По его словам, у многих людей нет ощущения, что это их война. Буданов назвал это очень глубинной проблемой, которую деньги не решат. Поэтому глава ГУР выступил за правильный социальный диалог и обоснование.

Последние новости о мобилизации в Украине