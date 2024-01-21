Президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за "розумний і справедливий" закон про мобілізацію і не бачить причин мобілізувати пів мільйона людей. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Channel 4 News.

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Зеленський не підтримує мобілізацію пів мільйона людей

Зеленський заявив, що не підтримує зараз мобілізацію 500 000 людей.

Я особисто на сьогодні не бачу поки що потреби мобілізувати пів мільйона людей. Я вважаю так. Не тому, що мені хочеться комусь сподобатися, атому, що це люди, життя,

– сказав він.

За його словами, він не побачив "достатньо зрозумілих деталей", щоб організувати таку мобілізацію. Він також зауважив, що на мобілізацію пів мільйона українців потрібно багато грошей. Адже фінанси на зарплати військових не походять від партнерів, а нараховуються з українського бюджету.

Законопроєкт про мобілізацію повинен бути справедливим

Під час цього ж інтерв'ю український президент зауважив, що на фронті багато військових, які перебувають там з початку повномасштабної війни. Всі вони заслуговують на відпочинок. Однак він також підкреслив, що несправедливо уникати мобілізації, коли хтось за тебе гине. Однак людина, яку призивають, повинна бути готовою.

Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити. Несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине, і справедливо, що людина має знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують,

– сказав президент.

Він додав, що "люди – це не м'ясо". Важливо, щоб людина була натренована, у неї було достатньо всього і вона знала, куди вона йде.

Якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то треба дати військовим інструмент, у виді мобілізації, аби вони могли мобілізувати частину суспільства та підготувати, а не кидати їх на поле бою,

– наголосив Зеленський.