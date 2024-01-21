Про це український лідер сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, передає 24 Канал. Глава держави зауважив, що йдеться про справедливість.

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"Заслуговують на справедливість, що їх замінять"

Є люди, які з першого дня на війні. І те, що вони не жаліються, – не означає, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити. Мати більше можливості тим, хто відвоював всі ці місяці. Я впевнений, що то були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші,

– підкреслив Зеленський.

Також додав, якщо не вистачає натренованих і професійних людей, то треба військовим дати інструмент у вигляді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати частину суспільства, а потім підготували.

"Дуже важливо підготувати. Не кидати їх на поле бою, в іншому випадку у них буде шансів менше вижити, і це неправильно. Зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди. і тому треба з цим виважено обходитися. І тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно", – наголосив президент.

Глава держави додав, що не можна просто казати, мовляв, їм і так вистачить. Адже це нечесно та несправедливо.

Також, продовжив Зеленський, вкрай важливо сказати військовозобов'язаному, куди він іде. А ще пояснити, що буде тренований, матиме достатньо всього, і на що може розраховувати.

Він не може йти просто в пітьму, у темряву просто йти й не знати виходу, на скільки він іде,

– підкреслив президент.

Додав, що питань дуже багато. Втім, історія про мобілізацію – це, перш за все, питання справедливості.

Справедливо – замінити, комусь справедливо відпочити. Не справедливо – обходити, коли хтось віддає життя. Але справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, на скільки, наскільки її підготують, хто її підготує.

"Це дуже важливо. Все це питання справедливості", – підсумував глава держави.

Важливо! Раніше Зеленський наголосив, що мобілізація – не тільки питання солдатів, що вирушають на фронт. Вона стосується всіх нас. Адже це єдиний спосіб захистити Україну й деокупувати нашу землю.