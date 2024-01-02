Український лідер запевнив, що мова йде про мобілізацію всіх сил. За словами Зеленського, альтернативи немає.

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Що сказав Зеленський про мобілізацію в Україні

Іноземні журналісти написали, що, згідно з опитуваннями, рішення про зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 до 25 років та скорочення підстав для звільнення від призову не мають популярності.

Мобілізація – це не тільки питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх сил. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми перемикнулися на внутрішню політику. Це вибір, який належить зробити українцям,

– заявив Зеленський.

За його словами, якщо ми продовжимо зосереджуватися на внутрішній політиці, то нам потрібно призначати вибори.

"Змінити закон, Конституцію. Але забудьте тоді про контрнаступальні дії та деокупацію", – запевнив Зеленський.

Водночас президент додав, що Україна не може відмовитись від свого плану перемогти Росію.

Найважливіша професія, яку може зробити українець на цей момент, – це бути в Україні… А для наших західних партнерів – бути з Україною… Якщо у вас немає сил, то або йдіть, або відійдіть убік. Ми не відступимо,

– пообіцяв український лідер.

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