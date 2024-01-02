Український лідер запевнив, що мова йде про мобілізацію всіх сил. За словами Зеленського, альтернативи немає.
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Що сказав Зеленський про мобілізацію в Україні
Іноземні журналісти написали, що, згідно з опитуваннями, рішення про зниження мобілізаційного віку з нинішніх 27 до 25 років та скорочення підстав для звільнення від призову не мають популярності.
Мобілізація – це не тільки питання солдатів, які вирушають на фронт. Це стосується всіх нас. Це мобілізація всіх сил. Це єдиний спосіб захистити нашу державу і деокупувати нашу землю. Давайте будемо чесними, ми перемикнулися на внутрішню політику. Це вибір, який належить зробити українцям,
– заявив Зеленський.
За його словами, якщо ми продовжимо зосереджуватися на внутрішній політиці, то нам потрібно призначати вибори.
"Змінити закон, Конституцію. Але забудьте тоді про контрнаступальні дії та деокупацію", – запевнив Зеленський.
Водночас президент додав, що Україна не може відмовитись від свого плану перемогти Росію.
Найважливіша професія, яку може зробити українець на цей момент, – це бути в Україні… А для наших західних партнерів – бути з Україною… Якщо у вас немає сил, то або йдіть, або відійдіть убік. Ми не відступимо,
– пообіцяв український лідер.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Ввечері 25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Верховної ради два проєкти законів стосовно змін до мобілізації. Перший стосується змін у мобілізації, другий – посилення відповідальності за військові правопорушення.
- Наприкінці 2023 року Держприкордонслужба повідомила, що у багатодітних чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК. Це пов'язано з тим, що з'явилося дуже багато фіктивних документів, тому вони потребують ретельної перевірки.
- Окрім того, у Києві та області таки з'явились блокпости, на яких людям вручатимуть повістки. Комендант Київської області Руслан Олійник розповів, що причина збільшення блокпостів – не посилення мобілізації. За його словами, повістки вручатимуть, якщо з'ясують, що людина ухиляється від призову.