Законопроєкт, зареєстрований у парламенті напередодні, може кардинально змінити процес вручення повісток українцям. Ініціатива передбачає введення електронних повісток та нові методи їх доставки, пише 24 Канал.

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Зміни – на порядку денному

Згідно з пропозиціями законодавців, повістки можна буде отримати через електронний кабінет призовника або електронну пошту. Це спростить процедуру та зробить її більш сучасною та зручною для громадян.

Однак традиційні способи вручення повісток залишатимуться в силі. Працівники територіальних центрів комплектування, поліцейські та роботодавці виконуватимуть свої обов'язки щодо вручення цих важливих документів в "офлайн-форматі".

Важливо, що роботодавці матимуть право виписувати повістки лише на місці роботи, тоді як представники ТЦК та Нацполіції зможуть це робити в будь-якому місці, де зустрінуть призовника – чи то вдома, чи то на вулиці, чи в громадському закладі.

Законопроєкт має на меті не лише спростити процедуру вручення повісток, але й забезпечити більшу гнучкість та ефективність мобілізаційного процесу в умовах широкомасштабної та довготривалої війни.

Зверніть увагу! Поки представники Національної поліції не можуть виписувати повістки. Описані практики почнуть діяти лише в тому разі, якщо депутати Верховної Ради ухвалять законопроєкт №10378 у тому варіанті, у якому він був зареєстрований.

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