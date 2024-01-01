Законопроект, зарегистрирован в парламенте накануне может кардинально изменить процесс вручения повесток украинцам. Инициатива предусматривает введение электронных повесток и новые методы их доставки, пишет 24 Канал.

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Изменения – на повестке дня

Согласно предложениям законодателей, повестки можно будет получить через электронный кабинет призывника или электронную почту. Это упростит процедуру и сделает ее более современной и удобной для граждан.

Однако традиционные способы вручения повесток будут оставаться в силе. Сотрудники территориальных центров комплектования, полицейские и работодатели будут выполнять свои обязанности по вручению этих важных документов в "офлайн-формате".

Важно, что работодатели будут иметь право выписывать повестки только на месте работы, тогда как представители ТЦК и Нацполиции смогут это делать в любом месте, где встретят призывника – дома, на улице или в общественном заведении.

Целью законопроекта является не только упростить процедуру вручения повесток, но и обеспечить большую гибкость и эффективность мобилизационного процесса в условиях широкомасштабной и долговременной войны.

Обратите внимание! Пока представители Национальной полиции не могут выписывать повестки. Описанные практики начнут действовать только в том случае, если депутаты Верховной Рады примут законопроект №10378 в том варианте, в котором он был зарегистрирован.

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