Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрували у Раді 25 грудня. Перед тим, як стати законом, він має пройти ряд бюрократичних процедур, внаслідок чого деякі норми можуть змінитися.

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Бронювання держслужбовців

Раніше бронюванню підлягали усі чиновники, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування. Однак тепер деякі норми хочуть змінити.

Згідно з новим законопроєктом, Міноборони пропонує в органах державної влади бронювати повністю лише працівників держслужби категорії "А". Тобто змін немає щодо працівників Верховної Ради, Кабміну, чиновників центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Що стосується службовців двох нижчих категорій – тобто "Б" і "В", то можна бронювати лише до 50% кількості від усіх військовозобов’язаних чиновників. В органах місцевого самоврядування забронювати працівників можна, якщо це необхідно для забезпечення їхнього функціонування.

Штрафи для ухилянтів

Кабмін новим законопроєктом пропонує внести зміни до Адміністративного та Кримінального кодексів, аби збільшити штрафи за військові правопорушення. Наприклад, за ухилення від постановки на облік суму штрафу хочуть збільшити до 8 500 – 17 000 гривень.

За порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію пересічних громадян будуть штрафувати на суму від 25 500 до 34 000 гривень.

Окрім цього, повторне правопорушення в особливий період штраф загрожуватиме штрафом від 34 000 до 51 000 грн для громадян та від 153 000 до 204 000 гривень для посадовців