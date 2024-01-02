Украинский лидер заверил, что речь идет о мобилизации всех сил. По словам Зеленского, альтернативы нет.

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Что сказал Зеленский о мобилизации в Украине

Иностранные журналисты написали, что, согласно опросам, решение о снижение мобилизационного возраста с нынешних 27 до 25 лет и сокращение оснований для освобождения от призыва не пользуются популярностью.

Мобилизация – это не только вопросы солдат, отправляющихся на фронт. Это касается всех нас. Это мобилизация всех сил. Это единственный способ защитить наше государство и деоккупировать нашу землю. Давайте будем честными, мы переключились на внутреннюю политику. Это выбор, который предстоит сделать украинцам,

– заявил Зеленский.

По его словам, если мы продолжим сосредотачиваться на внутренней политике, нам нужно назначать выборы.

"Изменить закон, Конституцию. Но забудьте тогда о контрнаступательных действиях и деоккупации", – заверил Зеленский.

В то же время, президент добавил, что Украина не может отказаться от своего плана победить Россию.

Самая важная профессия, которую может сделать украинец на данный момент, – быть в Украине… А для наших западных партнеров – быть с Украиной… Если у вас нет сил, то или уходите, или отойдите в сторону. Мы не отступим,

– пообещал украинский лидер.

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