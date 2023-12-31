Военный отметил, что увеличение блокпостов является плановым – мероприятия продлятся с 28 декабря по 6 января. Они направлены на выявление и предотвращение передвижения диверсионно-разведывательных групп, экстремистов, террористов, объявленных в розыск лиц, контрабандной перевозки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

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Повестки и блокпосты

Комендант Киевской области Руслан Олейник рассказал, что усиление контрдиверсионных и мер безопасности в Киевской области стабильно один – два раза в месяц. Поисковые действия и фильтрационные мероприятия направлены на всех людей, нарушающих закон – не только в отношении киевлян. Причиной увеличения блокпостов не является усиление мобилизации.

Все мероприятия в Киевской области плановые. Нет никаких отдельных указаний по усилению мобилизации. Их точно не было,

– объяснил Олейник.

Повестки на блокпостах будут выдаваться только по установленному порядку. Если при проверке лица по базе окажется, что оно уклоняется от призыва, то работники ТЦК выпишут повестку.

Но это не будет массовой раздачей повесток, как это, возможно, себе представляют люди. Такого точно не будет. Это меры безопасности, которые мы выполняем по поручению военного командования и председателя КОВА,

– отметил комендант.

Увеличение блокпостов в Киеве