Учения стартовали 25 и продлятся по 28 декабря. Его основная цель – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и защиты населения.

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Блокпосты в Киеве

КГВА отмечает, что в условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей – это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы.

Так, группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы.

Эти учения предполагают:

развертывание временных блокпостов;

установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений.

Также в КМВА отмечают, что проходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.

Учеба имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.

Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что война не закончилась и угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют.

По его словам, такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

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