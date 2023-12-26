Учения стартовали 25 и продлятся по 28 декабря. Его основная цель – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности и защиты населения.
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Блокпосты в Киеве
КГВА отмечает, что в условиях войны защита и безопасность Киева и его жителей – это важнейшая задача. И ее решение требует постоянного повышения уровня навыков, взаимодействия и боеспособности всех структур, обеспечивающих оборону столицы.
Так, группировка сил и средств обороны Киева во взаимодействии с Киевской городской военной администрацией, патрульной и национальной полицией и другими структурными подразделениями будут проводить обучение в разных районах столицы.
Эти учения предполагают:
- развертывание временных блокпостов;
- установление ограничительных знаков, элементов инженерных ограждений.
Также в КМВА отмечают, что проходит отработка проверки транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия.
Учеба имеет задачу – усовершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения.
Начальник КГВА Сергей Попко подчеркнул, что война не закончилась и угрозы для столицы и ее жителей до сих пор существуют.
По его словам, такие тренировки нужно проводить системно, а по результатам штатного анализа после тренировок выявлять недостатки, исправить ошибки и еще лучше готовиться к выполнению важной задачи – защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.
Последние новости Киева: коротко
- 24 декабря в центре Киева неизвестен открыл стрельбу, после чего авто с ним скрылось с места событий. Патрульным удалось найти транспортное средство. Они задержали пассажира автомобиля, который имел с собой патроны и стреляную гильзу.
- В среду, 20 декабря, в столице несовершеннолетние развернули флаг с нацистской символикой, зафиксированной на видео. Правоохранители отмечают, что проводили мониторинг социальных сетей и во время него обнаружили видео. Они открыли производство и начали расследование по данному факту.