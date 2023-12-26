Навчання стартувало 25 і триватиме по 28 грудня. Його основна мета – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки та захисту населення.

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Блокпости у Києві

КМВА наголошує, що в умовах війни захист і безпека Києва та його мешканців – це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

Так, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці.

Ці навчання передбачають:

розгортання тимчасових блокпостів;

встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень.

Також у КМВА зазначають, що відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення.

Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що війна не закінчилася та загрози для столиці і її мешканців досі існують.

За його словами, такі тренування потрібно проводити системно, а за результатами штатного аналізу, після тренувань, виявляти недоліки, виправити помилки і ще краще готуватися до виконання важливого завдання – захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

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