В ночь на 26 января во многих регионах нашего государства снова звучала воздушная тревога. В Киевской городской военной администрации констатировали, что расслабляться и пренебрегать воздушной опасностью нельзя при любых обстоятельствах. Тем более когда вражеские "Шахиды" готовы.

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Почему нужно всегда спускаться в укрытие

В ведомстве напомнили главные аргументы о том, почему не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги:

потому что угроза воздушного удара существует постоянно – даже если не раздаются сирены;

потому что объявленная тревога означает реальную угрозу именно здесь;

потому что учебных тревог во время войны не бывает;

потому что бессмысленно надеяться, что определенное здание абсолютно безопасно и в него никогда не попадет вражеская ракета или дрон.



Что взять с собой в укрытие / Картинка 24 Канала

️В случае объявления воздушной тревоги, всегда направляйтесь к надежному укрытию и оставайтесь в нем до отбоя. Помните, правила безопасности написаны кровью. Поэтому они важны и их нужно выполнять,

– констатировали в КМВА.

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