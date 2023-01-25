Павел Кириленко рассказал, что город страдает от вражеского огня. К сожалению, он фактически полностью уничтожен.

Читайте также Оккупанты массированно обстреляли Угледар: сорвана эвакуация людей

Что известно об атаке на Авдеевку

Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многие многоэтажки. Сегодня днем (25 января – 24 Канал) россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из "Градов" — город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания,
– заявил Павел Кириленко.

По данным главы областной военной администрации, Авдеевка:

  • уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении;
  • с начала полномасштабного вторжения – находится под непрерывным огнем.

Глава Донецкой ОВА заявил, что Авдеевка – это одна из самых горячих точек на фронте.

Россияне атаковали мирные дома в Авдеевке / Фото Павла Кириленко и местных телеграм-каналов

"Все гражданские, не вовлеченные в работу критической инфраструктуры, должны покинуть город", – заявил чиновник.

Россия продолжает атаковать мирных жителей

  • 25 января российские захватчики массированно атаковали Угледар в Донецкой области. По данным Нацполиции, из-за этого мирным жителям не удалось эвакуироваться из города. Правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы спасти людей.
  • Во время третьей воздушной тревоги россияне 25 января атаковали Запорожье. По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в результате вражеского прилета в одном из районов города женщина оказалась под завалами. К сожалению, она погибла.
  • В результате атаки врага один дом частного сектора в Запорожье разрушен. Еще в 12 домах выбиты окна, есть повреждения стен и кровель.