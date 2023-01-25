Павел Кириленко рассказал, что город страдает от вражеского огня. К сожалению, он фактически полностью уничтожен.
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Что известно об атаке на Авдеевку
Очередной обстрел Авдеевки – повреждены многие многоэтажки. Сегодня днем (25 января – 24 Канал) россияне нанесли очередной удар по жилым кварталам Авдеевки из "Градов" — город страдает от обстрелов каждый день и уже фактически уничтожен до основания,
– заявил Павел Кириленко.
По данным главы областной военной администрации, Авдеевка:
- уже девятый год остается нашим форпостом в Донецком направлении;
- с начала полномасштабного вторжения – находится под непрерывным огнем.
Глава Донецкой ОВА заявил, что Авдеевка – это одна из самых горячих точек на фронте.
Россияне атаковали мирные дома в Авдеевке / Фото Павла Кириленко и местных телеграм-каналов
"Все гражданские, не вовлеченные в работу критической инфраструктуры, должны покинуть город", – заявил чиновник.
Россия продолжает атаковать мирных жителей
- 25 января российские захватчики массированно атаковали Угледар в Донецкой области. По данным Нацполиции, из-за этого мирным жителям не удалось эвакуироваться из города. Правоохранители отслеживают ситуацию, чтобы спасти людей.
- Во время третьей воздушной тревоги россияне 25 января атаковали Запорожье. По данным секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в результате вражеского прилета в одном из районов города женщина оказалась под завалами. К сожалению, она погибла.
- В результате атаки врага один дом частного сектора в Запорожье разрушен. Еще в 12 домах выбиты окна, есть повреждения стен и кровель.