Подробности рассказал секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. К сожалению, впоследствии стало известно, что женщина погибла.

Важно Успехи закончились, – Жданов о наступлении россиян на Запорожье

Куртеев отметил, что враг ударил по одному из районов Запорожья, в результате чего был разрушен частный дом. Повреждены и рядом расположенные дома.

К большому сожалению, находившаяся под завалами женщина погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Россия – страна-террорист, не имеющая права на существование,

– подчеркнул секретарь Запорожского горсовета.

Добавим, что информация о взрыве в Запорожье появилась около 16:30. Однако сирены в регионе не были слышны. В течение 25 января воздушную тревогу в Украине объявляли несколько раз. Причина – активность вражеской авиации в Белоруссии.

Враг хочет наступать на Запорожье

В последние дни враги пытались идти в наступление на Запорожье, но все закончилось для них провалом и большими потерями. В Генштабе ВСУ констатировали, что врагу не удалось достичь цели.

По уточненным данным, в результате боевого столкновения с подразделениями Сил обороны во время наступления российских оккупантов возле Малых Щербаков потери россиян 20 и 21 января составили более 50 человек, 16 из них – безвозвратные.

Кроме того, уничтожены 9 единиц вооружения и военной техники разного типа: танк, 6 единиц БМП и бронеавтомобиль "Тигр". Еще 4 единицы повреждены.

Добавим, что Вооруженные Силы Украины мощно атакуют врага и наносят ему огромные потери. Только за прошедшие сутки наши военные уничтожили 910 врагов.