Об этом в авторском влоге на своем канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал. По его мнению, российские военные пытаются придумать какие-то успехи на фоне успешных действий ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении.

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"На Запорожье тоже успехов нет. В комментариях писали, что россияне в Запорожье продвинулись на 7 – 8 километров и заняли 7 населенных пунктов. Но там нет столько населенных пунктов", – рассказал Жданов.

По словам военного эксперта, украинская армия фактически установила статус-кво, которое было до начала попыток наступления на Запорожском направлении. Атаки россиян были больше похожи на разведку боем. Все их попытки были остановлены, агрессоры понесли значительные потери и больше не восстанавливали наступление.

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По мнению Жданова, все действия российской армии сводятся к тому, что военному командованию нужно показать успех сопоставимый тому, каким был у ЧВК "Вагнера" в районе Соледара и Бахмута во время командования Пригожина и Суровикина.

Регулярные части пришли и все успехи закончились. Они пытаются сжечь остатки сил ПВК "Вагнера", а других успехов пока нет,

– сообщил эксперт.

По данным Жданова, в районе Угледара формируют ЧВК "Патриот", в том числе частично из граждан Беларуси. Но успехов это объединение пока не показало.

Наступление российской армии в Запорожье