Военные Вооруженных Сил не дают оккупантам выйти на административную границу Донецкой области и активно готовятся к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси. Собственно, вице-маршал авиации в отставке Шон Белл считает, что Путин может попытаться снова захватить Киев и не остановится перед тем, чтобы взять под контроль весь Донбасс.
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Иллюзорные цели российского диктатора
Как отметил Белл, Кремлю крайне важно также обеспечить функционирование кремлевского режима на территории оккупированного Крыма. В то же время Путин, вероятно, будет перебрасывать военных в Луганскую область, где украинским военным удалось добиться определенных успехов, взяв под огневой контроль трассу Кременная – Сватово.
Путин также попытается укрепить преимущественно оккупированный регион Запорожья, чтобы избежать украинского прорыва. Кроме того, Россияне могут угрожать столице Украины Киеву, вероятно, из Беларуси,
– пишут в издании Sky News.
Собственно, главным фокусом в этой войне все еще будет оставаться Бахмут на Востоке нашего государства. И украинская сторона, по убеждению военного, будет делать все, чтобы "выгнать каждого россиянина с украинской земли".
Что происходит на фронте: актуально
- Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города со всего спектра вооружения, подвергая опасности жизнь мирных граждан. Известно, что за минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 8 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага. Также один удар был зафиксирован по позиции ЗРК российских захватчиков.
- Кремль снова меняет тактику на Бахмутском направлении после месяцев неудачных попыток захватить город и выйти на админграницы Донбасса. Собственно, военный эксперт Алексей Гетьман убежден, что наемников ЧВК "Вагнер" в этом регионе вражеское командование может заменить военными регулярными силами России.
- В то же время в минобороны США отметили, что Путин любой ценой готов взять Бахмут в окружение, поэтому бросает на штурм города десятки тысяч мобилизованных.