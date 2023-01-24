Военные Вооруженных Сил не дают оккупантам выйти на административную границу Донецкой области и активно готовятся к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси. Собственно, вице-маршал авиации в отставке Шон Белл считает, что Путин может попытаться снова захватить Киев и не остановится перед тем, чтобы взять под контроль весь Донбасс.

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Иллюзорные цели российского диктатора

Как отметил Белл, Кремлю крайне важно также обеспечить функционирование кремлевского режима на территории оккупированного Крыма. В то же время Путин, вероятно, будет перебрасывать военных в Луганскую область, где украинским военным удалось добиться определенных успехов, взяв под огневой контроль трассу Кременная – Сватово.

Путин также попытается укрепить преимущественно оккупированный регион Запорожья, чтобы избежать украинского прорыва. Кроме того, Россияне могут угрожать столице Украины Киеву, вероятно, из Беларуси,

– пишут в издании Sky News.

Собственно, главным фокусом в этой войне все еще будет оставаться Бахмут на Востоке нашего государства. И украинская сторона, по убеждению военного, будет делать все, чтобы "выгнать каждого россиянина с украинской земли".

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