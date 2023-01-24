Військові Збройних Сил не дають окупантам вийти на адміністративний кордон Донецької області та активно готуються до можливого повторного наступу окупантів з території Білорусі. Власне, віцемаршал авіації у відставці Шон Белл вважає, що Путін може спробувати знову захопити Київ та не зупиниться перед тим, аби взяти під контроль усю Донеччину.
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Ілюзорні цілі російського диктатора
Як зазначив Белл, Кремлю вкрай важливо також забезпечити функціонування для кремлівського режиму на території окупованого Криму. Водночас Путін, ймовірно, перекидатиме військових в Луганську область, де українським військовим вдалось досягти певних успіхів, взявши під вогневий контроль трасу Кремінна – Сватове.
Путін також намагатиметься зміцнити переважно окупований регіон Запоріжжя, аби уникнути українського прориву. Окрім того, росіяни можуть загрожувати столиці України Києву, ймовірно, з Білорусі,
– пишуть у виданні Sky News.
Власне, "головним фокусом" у цій війні все ще залишатиметься Бахмут на Сході нашої держави. І українська сторона, на переконання військового, робитиме усе, аби "вигнати кожного росіянина з української землі".
Що відбувається на фронті: актуальне
- Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста зі всього спектру озброєння, наражаючи на небезпеку життя мирних громадян. Відомо, що лише за минулу добу авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Також один удар зафіксували по позиції ЗРК російських загарбників.
- Кремль знову змінює тактику на Бахмутському напрямку після місяців невдалих спроб захопити місто та вийти на адмінкордони Донеччини. Власне, військовий експерт Олексій Гетьман переконаний, що найманців ПВК "Вагнер" у цьому регіоні вороже командування може замінити на військових регулярних сил Росії.
- Водночас у міноборони США зазначили, що Путін за будь-яку ціну готовий взяти Бахмут в оточення, тому кидає на штурм міста десятки тисяч мобілізованих.