Військові Збройних Сил не дають окупантам вийти на адміністративний кордон Донецької області та активно готуються до можливого повторного наступу окупантів з території Білорусі. Власне, віцемаршал авіації у відставці Шон Белл вважає, що Путін може спробувати знову захопити Київ та не зупиниться перед тим, аби взяти під контроль усю Донеччину.

Читайте також Кожна п'ята компанія на межі банкрутства: у Кремлі не здатні зупинити економічний колапс

Ілюзорні цілі російського диктатора

Як зазначив Белл, Кремлю вкрай важливо також забезпечити функціонування для кремлівського режиму на території окупованого Криму. Водночас Путін, ймовірно, перекидатиме військових в Луганську область, де українським військовим вдалось досягти певних успіхів, взявши під вогневий контроль трасу Кремінна – Сватове.

Путін також намагатиметься зміцнити переважно окупований регіон Запоріжжя, аби уникнути українського прориву. Окрім того, росіяни можуть загрожувати столиці України Києву, ймовірно, з Білорусі,

– пишуть у виданні Sky News.

Власне, "головним фокусом" у цій війні все ще залишатиметься Бахмут на Сході нашої держави. І українська сторона, на переконання військового, робитиме усе, аби "вигнати кожного росіянина з української землі".

Що відбувається на фронті: актуальне