Про це 24 Каналу повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко. До речі, напередодні у ДПСУ прокоментували ймовірність білоруського вторгнення наприкінці 2023 року.
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Яка готовність України до можливого нападу з Білорусі
За словами Ніколенка, окупанти намагаються втягнути Білорусь у війну проти України.
Україна застерігає Мінськ від будь-яких можливих подальших агресивних планів. Зі свого боку, підтверджуємо відсутність будь-яких агресивних намірів щодо Білорусі,
– заявив спікер МЗС.
Він наголосив, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сили оборони та уряд мають чіткий план дій на випадок посилення загрози зі сторони Білорусі.
Можливий наступ з боку Білорусі: останні новини
- Військові експерти попереджають про новий можливий наступ росіян з боку Білорусі. Якщо окупанти зважаться на такий безглуздий крок, то на Рівненщині їх зустрінуть належним чином.
- Нещодавно речник Пентагону Пет Райдер заявив, що США не бачать ознак підготовки наступу з Білорусі. Він запевнив, що США уважно стежать за ситуацією у Білорусі, але на цьому етапі немає нічого тривожного.
- До речі, 16 січня стартували спільні льотно-тактичні навчання авіаційних підрозділів ЗС Білорусі та Росії.
- У Повітряних Силах ЗСУ припустили, що під прикриттям навчань Росія може перекинути сили до Білорусі. А може й навпаки – перекидати війська з Білорусі на Східний напрямок.
- Російський опозиційний правозахисник Марк Фейгін заявив, що до Білорусі продовжують прибувати російські військові та техніка. Активність росіян у Білорусі може свідчити про підготовку до нового наступу на Україну.