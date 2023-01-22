Про це 24 Каналу розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Також розвідка оцінила загрозу з боку Білорусі.

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Ситуація під контролем українських розвідок

Демченко зазначив, що чіткої відповіді на запитання, чи буде наступати Білорусь, не знає ніхто, крім Білорусі й Росії. Однак ситуацію контролює й ГУР МО, й розвідка ДПСУ. Наші військові бачать, що відбувається в Білорусі. Якщо там збільшиться кількість сил, ми це одразу помітимо.

Однак ми маємо бути готові до будь-якої ситуації. У будь-який момент Росія може використати навіть ті незначні сили, які там перебувають, в разі, якщо вона спробує створити спробу наступу по всіх напрямках. Зокрема, Білорусь тоді буде відволікаючим маневром, не маючи достатніх сил вони будуть робити якісь провокації,

– зауважив речник Державної прикордонної служби України.

Він додав, що росіяни будуть нагнітати тут ситуацію, аби Україна тримала на цьому напрямку певні сили й засоби та не могла їх перекинути на "гарячіші" напрямки.

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Роботи з укріплення кордону ведуться щоденно

За словами речника Державної прикордонної служби України, роботи з укріплення кордону ведуться щоденно. Український військовий, з відео, яке поширилось мережею, чітко показав загарбникам, що з ними будуть, якщо вони ввійдуть на нашу територію.

"Укріплення відбувається від Волині до Чернігівської області, по всій протяжності лінії кордону з Білоруссю", – наголосив Демченко.

Як він зазначив, до укріплення кордону входить:

мінування місцевості;

протитранспортні рови;

фортифікаційні споруди для наших військових, які можуть бути використання для укриття й ведення бойових дій.

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