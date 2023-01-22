Об этом 24 Каналу рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Также разведка оценила угрозу со стороны Белоруссии.
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Ситуация под контролем украинских разведок
Демченко отметил, что четкого ответа на вопрос, наступит ли Беларусь, не знает никто, кроме Беларуси и России. Однако ситуацию контролирует и ГУР МО, и разведка ГПСУ. Наши военные видят, что происходит в Беларуси. Если увеличится количество сил, мы это сразу заметим.
Однако мы должны быть готовы к любой ситуации. В любой момент Россия может использовать даже находящиеся там незначительные силы в случае, если она попытается создать попытку наступления по всем направлениям. В частности, Беларусь тогда будет отвлекающим маневром, не имея достаточных сил, они будут делать какие-то провокации.
– отметил представитель Государственной пограничной службы Украины.
Он добавил, что россияне будут нагнетать ситуацию, чтобы Украина держала на этом направлении определенные силы и средства и не могла их перебросить на более "горячие" направления.
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Работы по укреплению границы ведутся ежедневно
По словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины, работы по укреплению границы ведутся ежедневно. Украинский военный, с видео, которое распространилось по сети, четко показал захватчикам, что с ними будут, если они войдут на нашу территорию.
"Укрепление происходит от Волыни до Черниговской области, по всей протяженности линии границы с Беларусью", – подчеркнул Демченко.
Как он отметил, в укрепление границы входит:
- минирование местности;
- противотранспортные рвы;
- фортификационные сооружения для наших военных, которые могут использоваться для укрытия и ведения боевых действий.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
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