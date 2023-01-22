Ответ на этот вопрос в эфире национального телемарафона дал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Украина, как подчеркнул чиновник, прорабатывает разные сценарии развития событий.
Интересно "Бояре приехали к холопам": как российские военные ведут себя в Беларуси
Есть ли угрозы из Беларуси
Андрей Юсов заявил, что по состоянию на данный момент угрозы наступления из Беларуси нет. Если ситуация изменится – граждане обязательно будут уведомлены. В то же время представитель разведки отметил, что нагнетание паники из-за угрозы с Севера – это российская ИПСО.
Кроме того, Юсов заверил, что о диктаторе Лукашенко украинской разведке все известно, однако есть объективные вещи, о которых следует говорить в контексте оценки угрозы наступления. В частности, количество ударных группировок и готовность сил и средств к наступлению.
Угрозы полномасштабной наземной операции со стороны Беларуси и ее участия на стороне России нет. Если ситуация изменится – соответствующая информация будет. Но даже на случай изменения ситуации Украина готова и отработала все сценарии,
– подчеркнул Юсов.
Также представитель разведки отметил, что и сам диктатор Лукашенко пытается избежать участия в войне, ведь полноценное вступление в войну не что иное, как самоубийство для диктаторского режима.
Угроза наступления из Беларуси: последние новости
- С 16 января начались очередные совместные учения России и Белоруссии.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне и белорусы отрабатывают практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонента в наступательных операциях
- Тем временем страна-агрессорка продолжает опрокидывать военную технику в Беларусь. В частности, 15 января на военный аэродром в Барановичах прилетели не менее 8 истребителей 4 Су-34 и 4 истребителей Су-30.
- Несмотря на нагнетание паники по поводу наступления с севера, украинские воины готовы давать отпор врагу, границу под надежной охраной наших защитников и защитниц. Кроме того, на границе Украины и Белоруссии возводят стену.