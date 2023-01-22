Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Україна, як підкреслив посадовець, пропрацьовує різні сценарії розвитку подій.

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Чи є загрози з Білорусі

Андрій Юсов заявив, що станом на зараз загрози наступу з Білорусі немає. Якщо ситуація зміниться – громадяни неодмінно будуть повідомлені. Водночас представник розвідки відзначив, що нагнітання паніки через загрозу з Півночі – це російська ІПСО.

Крім того, Юсов запевнив, що про диктатора Лукашенка українській розвідці все відомо, однак є об'єктивні речі, про які варто говорити в контексті оцінки загрози наступу. Зокрема, кількість ударних угруповань й готовність сил та засобів до наступу.

Загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі й участі її на боці Росії немає. Якщо ситуація зміниться – відповідна інформація буде. Але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії,

– наголосив Юсов.

Також представник розвідки відзначив, що й сам диктатор Лукашенко намагається уникнути участі у війні, адже повноцінний вступ у війну є нічим іншим, як самогубством для диктаторського режиму.

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