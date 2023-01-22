Відповідь на це питання в етері національного телемарафону дав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Україна, як підкреслив посадовець, пропрацьовує різні сценарії розвитку подій.
Цікаво "Бояри приїхали до холопів": як російські військові поводяться в Білорусі
Чи є загрози з Білорусі
Андрій Юсов заявив, що станом на зараз загрози наступу з Білорусі немає. Якщо ситуація зміниться – громадяни неодмінно будуть повідомлені. Водночас представник розвідки відзначив, що нагнітання паніки через загрозу з Півночі – це російська ІПСО.
Крім того, Юсов запевнив, що про диктатора Лукашенка українській розвідці все відомо, однак є об'єктивні речі, про які варто говорити в контексті оцінки загрози наступу. Зокрема, кількість ударних угруповань й готовність сил та засобів до наступу.
Загрози повномасштабної наземної операції з боку Білорусі й участі її на боці Росії немає. Якщо ситуація зміниться – відповідна інформація буде. Але навіть на випадок зміни ситуації Україна готова й відпрацювала всі сценарії,
– наголосив Юсов.
Також представник розвідки відзначив, що й сам диктатор Лукашенко намагається уникнути участі у війні, адже повноцінний вступ у війну є нічим іншим, як самогубством для диктаторського режиму.
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- З 16 січня почались чергові спільні навчання Росії та Білорусі.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що росіяни та білоруси відпрацьовують практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компоненту в наступальних операціях.
- Тим часом країна-агресорка продовжує перекидати військову техніку у Білорусь. Зокрема 15 січня на військовий аеродром у Барановичах прилетіли щонайменше 8 винищувачів: 4 Су-34 та 4 винищувачів Су-30.
- Попри нагнітання паніки щодо наступу з півночі, українські воїни готові давати відсіч ворогу, кордон під надійною охороною наших захисників та захисниць. Крім того, на кордоні України та Білорусі зводять стіну.