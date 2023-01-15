За інформацією "Беларускі Гаюн", Росія в проміжку між 15:50 та 16:20 перекинула у Білорусь 4 літаки Су-34 та стільки ж винищувачів Су-30.
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Два винищувачі прилетіли з Курська
Достеменно відомо, що два Су-30СМ прямували з Курська. Примітно, що до прильоту сьогоднішніх винищувачів у Барановичах і так дислокувалися два Су-34 ВКС РФ.
Крім того, відомо, що в Барановичі 15 січня прилетіли і 4 військово-транспортні літаки. Три Ан-12 та один Ан-26.
Три військово-транспортні літаки прямували з Росії, а один Ан-12 з 11 січня перебував у Мачулищах і перелетів до Барановичів, звідки відлетів о 14:05.
За даними спостерігачів, мінімум частина бортів щось привезли – цілком імовірно, що боєприпаси для винищувачів.
Для чого Росія перекидає літаки
- Найімовірніше, літаки прибули для участі у спільних льотно-тактичних навчаннях Росії та Білорусі, які були анонсовані ще 5 січня. Очікується, що ці навчання відбуватимуться з 16 січня до 1 лютого.
- 8 січня до Білорусі вже прибуло 12 гелікоптерів ВКС РФ. Ще тоді повідомлялося, що російська авіація на майбутніх навчаннях дислокуватиметься на аеродромах у Мачулищах та Барановичах.
- Ймовірно, під час навчань відбуватимуться пуски ракет, тому в Україні очікують велику кількість повітряних тривог в цей період.
- Державний секретар Ради безпеки Білорусі Павло Муравейко заявив, що навчання має винятково оборонний характер. Муравейко розповів, що в кожної держави є армія і вона повинна готуватися.
- Представник із закордонних справ "Об'єднаного перехідного кабінету" Білорусі Валерій Ковалевський вважає, що навчання насправді мають на меті ще більше натиснути на Україну, ЗСУ, керівництво країни і продемонструвати, що загроза нового вторгнення окупаційних військ з Півночі посилюється.